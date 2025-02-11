Постоянный рост абонентской платы и другие причины сменить провайдера

Скорость Интернета не такая, как заявлено. Если она стабильно ниже, то нужно искать другого провайдера. Иногда бывает, что скорость снижается из-за проблем с роутером, системой.

Интернет «отваливается», лагает, зависает. Нельзя мириться с постоянными зависаниями интернет-соединения.

Проблемы со связью, которые решают долго. Это тоже причина сменить поставщика услуг, особенно если происходит такое каждую вторую неделю.

Постоянный рост абонентской платы. Но если это связано с инфляцией, а всё остальное вас устраивает, то вряд ли вы найдёте предложение выгоднее.