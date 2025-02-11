Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2025, 05:15
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Постоянный рост абонентской платы и другие причины сменить провайдера

Иногда это сделать просто необходимо
Когда-то интернет-провайдеров было действительно мало. Но сейчас всё изменилось, поэтому иногда лучше сменить поставщика Интернета, чем закрывать глаза на определённые недостатки.
Постоянный рост абонентской платы и другие причины сменить провайдера
© Кандинский

Скорость Интернета не такая, как заявлено. Если она стабильно ниже, то нужно искать другого провайдера. Иногда бывает, что скорость снижается из-за проблем с роутером, системой.

Интернет «отваливается», лагает, зависает. Нельзя мириться с постоянными зависаниями интернет-соединения.

Проблемы со связью, которые решают долго. Это тоже причина сменить поставщика услуг, особенно если происходит такое каждую вторую неделю.

Постоянный рост абонентской платы. Но если это связано с инфляцией, а всё остальное вас устраивает, то вряд ли вы найдёте предложение выгоднее.

Постоянный рост абонентской платы и другие причины сменить провайдера
© _who165261

Плохая техподдержка. Например, если вам вовсе не помогают или вы не можете «пробиться» к живому человеку.

Вы подключались больше года назад. Возможно, сейчас появились тарифы, которые дают большую скорость за меньшую плату.

Вы не отслеживаете акции. Можете проверить предложения у конкурентов.

Тариф не подходит для ваших задач. Убедитесь, что вы платите именно за то, что соответствует вашим потребностям.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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