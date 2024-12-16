Пожилые, больные питомцы: эксперт рассказал, каким собакам и кошкам нужна одежда зимой

Пожилые, больные питомцы: эксперт рассказал, каким собакам и кошкам нужна одежда зимойВсего есть пять категорий таких животных
От природы у кошек и собак есть механизмы, позволяющие им согреваться в холодное время года. Это шерсть, слой подкожного жира. Также большие и активные животные быстрее могут согреться, чем маленькие и малоподвижные.
Тем не менее есть случаи, когда питомцу покупать одежду всё же стоит.
Мелкие породы собак. Плохо переносят холод той-терьеры, чихуахуа, йоркширские терьеры. Именно поэтому одевать их зимой во что-то нужно обязательно.
Гладкошёрстные породы собак. У доберманов, боксеров нет достаточного подшёрстка, который бы защищал их от холода.
Старые и больные животные. Одежду нужно покупать кошкам и собакам с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями суставов или дыхательных путей.
Котята и щенки. Они не так устойчивы к холодам, как взрослые животные. Кроме того, у них ещё не до конца сформирована система регуляции температуры тела.
Городские питомцы. Если питомец находится какое-то время в условиях сильного ветра, влажного снега или реагентов, то защитить его может одежда.
Нет смысла брать зимнюю одежду для крупных пород с густым подшёрстком (немецкие и кавказские овчарки, лайки, хаски, маламуты), активных питомцев, домашних кошек, которые проводят время только дома. При этом большинство кошек не любят одежду, поэтому по возможности лучше обходиться без неё. Исключения — породы без шерсти (сфинксы) и те, кто длительное время гуляют на улице.