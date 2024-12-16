Пожилые, больные питомцы: эксперт рассказал, каким собакам и кошкам нужна одежда зимой

От природы у кошек и собак есть механизмы, позволяющие им согреваться в холодное время года. Это шерсть, слой подкожного жира. Также большие и активные животные быстрее могут согреться, чем маленькие и малоподвижные.

Тем не менее есть случаи, когда питомцу покупать одежду всё же стоит.

Мелкие породы собак. Плохо переносят холод той-терьеры, чихуахуа, йоркширские терьеры. Именно поэтому одевать их зимой во что-то нужно обязательно.

Гладкошёрстные породы собак. У доберманов, боксеров нет достаточного подшёрстка, который бы защищал их от холода.

Старые и больные животные. Одежду нужно покупать кошкам и собакам с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями суставов или дыхательных путей.