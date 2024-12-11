Prabos оказались единственными военными ботинками, защитившими от взрыва мины "Лепесток"

В эксперименте участвовали как военные, так и "гражданские" модели ботинок и кроссовок. Среди последних были Travis Scott, Balenciaga, Lacoste, а из военных - оригинальные Prabos за 30 тысяч рублей, Haix за 32,5 тысяч рублей и Lowa за 27,9 тысяч рублей, а также неоригинальные Lowa за 5,4 тысячи рублей. Были также резиновые сапожки с кевларовыми стельками, кирзовые ботинки, "Фарадеи".

После взрыва мины "Лепесток" в пятке манекена с Lacoste были осколки, но сами пятки не разорвались. Что касается Balenciaga, то пятка оказалась пробита, но оставшаяся часть ноги осталась целой. А вот с Travis Scott оба ботинка разорвались вместе с двумя ногами.