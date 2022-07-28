Правда ли, что американская GPS-навигация намного качественнее российской ГЛОНАСС

ГЛОНАСС представляет собой спутниковую навигационную систему. Широкую популярность в гражданском секторе она получила только в 2000-х годах, хотя разрабатывалась с конца 1950-х. Некоторые утверждают, что ГЛОНАСС является аналогом GPS. Но это неправда. Дело в том, что в СССР основы данной технологии были созданы уже к 1958 году, а в США - в 1959 году.

Координаты с помощью системы ГЛОНАСС определяются благодаря космическим спутникам, находящимся на орбите на высоте около 19-20 тысяч километров над планетой. Если вам нужно будет узнать ваше местоположение, то устройство с этой системой найдёт для этого минимум четыре подобных спутника. Всего таких спутников должно быть не менее 24. На 14 июля 2022 года в составе группировки ГЛОНАСС находились 26 спутников.

GPS при определении местоположения использует те же принципы, что и ГЛОНАСС. К концу июня этого года в составе этой группировки был 31 спутник.