Правда ли, что американская GPS-навигация намного качественнее российской ГЛОНАСС

Правда ли, что американская GPS-навигация намного качественнее российской ГЛОНАССОтвечает эксперт
ГЛОНАСС представляет собой спутниковую навигационную систему. Широкую популярность в гражданском секторе она получила только в 2000-х годах, хотя разрабатывалась с конца 1950-х. Некоторые утверждают, что ГЛОНАСС является аналогом GPS. Но это неправда. Дело в том, что в СССР основы данной технологии были созданы уже к 1958 году, а в США - в 1959 году.
Координаты с помощью системы ГЛОНАСС определяются благодаря космическим спутникам, находящимся на орбите на высоте около 19-20 тысяч километров над планетой. Если вам нужно будет узнать ваше местоположение, то устройство с этой системой найдёт для этого минимум четыре подобных спутника. Всего таких спутников должно быть не менее 24. На 14 июля 2022 года в составе группировки ГЛОНАСС находились 26 спутников.
GPS при определении местоположения использует те же принципы, что и ГЛОНАСС. К концу июня этого года в составе этой группировки был 31 спутник.
В чём же разница между ГЛОНАСС и GPS? Помимо уже названных пунктов, она состоит в расположении спутников, способе передачи данных (у ГЛОНАСС для шифрования данных используется протокол FDMA, у GPS - CDMA), погрешности позиционирования (у ГЛОНАСС - 3-6 м, у GPS - 2-4 м), покрытии (GPS работает везде, ГЛОНАСС - на всей территории России и на 70 % территории всей планеты).
Но какая всё-таки система навигации лучше? Ответить однозначно на этот вопрос нельзя. К примеру, в северных широтах ГЛОНАСС будет работать лучше, а в Южной Африке - GPS.
Также исследование, проведённое российскими и китайскими экспертами, показало, что точнее всего местоположение можно определить при использовании сразу нескольких навигационных систем (двух-трёх). Например, ГЛОНАСС-GPS-Beidou, ГЛОНАСС-GPS, ГЛОНАСС-Beidou.
Поэтому нельзя говорить о том, что какая-то из этих систем работает лучше или хуже. В смартфонах же, которые продаются в РФ, установлены обе навигационные системы.