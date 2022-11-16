Правда ли, что часть людей - "адреналиновые наркоманы" от природы

Правда ли, что часть людей - "адреналиновые наркоманы" от природыОбъясняют учёные
Гормон адреналин воздействует на организм человека особым образом. Из-за него обостряется внимание, расширяются зрачки, усиливается приток крови к мышцам. Но может ли у людей сформироваться зависимость от этого гормона?
Гормон адреналин на самом деле химически связан с гормоном удовольствия, то есть с дофамином. Во время опасных ситуаций тело может начать вырабатывать эндорфины. Эти вещества усиливают удовольствие и подавляют боль.
Возможно, подобный механизм сформировался у человека из-за того, что для выживания определённое значение имеет риск. Всё-таки мы произошли от людей, которые были достаточно храбры, чтобы охотиться на мамонтов.
Также существуют гены, повышающие уровень адреналина у некоторых из нас. В исследовании, которое было проведено в 2002 году, говорится, что такие гены есть как у «стандартных» наркоманов, так и у «адреналиновых наркоманов».