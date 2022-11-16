Правда ли, что часть людей - "адреналиновые наркоманы" от природы

Возможно, подобный механизм сформировался у человека из-за того, что для выживания определённое значение имеет риск. Всё-таки мы произошли от людей, которые были достаточно храбры, чтобы охотиться на мамонтов.

Также существуют гены, повышающие уровень адреналина у некоторых из нас. В исследовании, которое было проведено в 2002 году, говорится, что такие гены есть как у «стандартных» наркоманов, так и у «адреналиновых наркоманов».