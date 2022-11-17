Правда ли, что гаджеты для красоты сэкономят деньги на косметические процедуры

Среди устройств для ухода за лицом и телом сегодня есть гаджеты с самыми разными функциями. Для того чтобы действительно сэкономить на ежемесячных косметических процедурах, нужно выбирать самые многофункциональные модели.

При помощи гаджетов для красоты вы дома самостоятельно сможете проводить такие процедуры, как ультразвуковая чистка лица (в салоне стоит около 1500-3000 рублей), RF-лифтинг (стоимость - 1,5-15 тысяч рублей), ионофорез (стоимость - от 500 до 3000 рублей), LED-терапия (световая терапия) (цена - 2500-8000 рублей), микротоковый лифтинг (стоимость - от 900 до 7000 рублей), EMS-стимуляция (цена - 2000-4000 рублей), ультразвуковой микромассаж (стоимость - 500-3000 рублей).