Правда ли, что люди изначально рождаются умными или глупыми: мнение учёных

Как утверждает автор, наш интеллект измерить довольно сложно. Точно сложнее, чем вес или рост. Прежде всего, всё ещё нет единого мнения среди учёных о том, как нужно измерять и оценивать интеллект.

Так, существует мнение, что у нас не один интеллект, а несколько его видов. Например, это пространственный интеллект, музыкальный интеллект и т.п. Сейчас же исследователи всё-таки больше говорят о существовании единого интеллекта. Но и здесь не всё так просто.