Правда ли, что люди изначально рождаются умными или глупыми: мнение учёных

Правда ли, что люди изначально рождаются умными или глупыми: мнение учёныхНа самом деле всё немного сложнее
Как утверждает автор, наш интеллект измерить довольно сложно. Точно сложнее, чем вес или рост. Прежде всего, всё ещё нет единого мнения среди учёных о том, как нужно измерять и оценивать интеллект.
Так, существует мнение, что у нас не один интеллект, а несколько его видов. Например, это пространственный интеллект, музыкальный интеллект и т.п. Сейчас же исследователи всё-таки больше говорят о существовании единого интеллекта. Но и здесь не всё так просто.
Кроме того, существует способность хранить множество данных в виде воспоминаний. А ещё можно использовать знания о чём-то здесь и сейчас, в настоящий момент. И всё это - составляющие интеллекта.
Обусловлен ли всё же интеллект генетикой? Безусловно, гены играют определённую роль. Однако большое влияние на становление интеллекта оказывают и такие вещи, как окружающая среда, воспитание, жизненный опыт, образование. В то же время наследственность однозначно является значимым компонентом: то есть интеллект человека будет близок к интеллекту его родителей вне зависимости от воспитания.
Также однозначно можно утверждать, что IQ-тесты не способны с точностью определить уровень интеллекта человека.