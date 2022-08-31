Правда ли, что люди слишком эгоистичны, чтобы спасти Землю: ответ учёных

У людей и правда есть эгоистичные наклонности. В целом человек стремится к поиску наслаждений для самого себя, а также к защите и поддержке тех, кого он считает «своим». Однако способен человек и к сотрудничеству: и действительно у многих из нас есть альтруистические черты.

Одна из проблем, с которой сталкиваются защитники природы, - это масштаб и мнимая отдалённость климатического кризиса. Дело в том, что по природе нам сложнее сопереживать миллионам люди, которые живут далеко, чем одному человеку, который находится рядом. Кроме того, из-за потребности в выживании мы отдаём предпочтение проблемам, которые актуальны прямо сейчас, а не тем, которые могут возникнуть когда-то.