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Правда ли, что люди слишком эгоистичны, чтобы спасти Землю: ответ учёных

Вот почему так мало людей заботятся о состоянии окружающей среды
Каковы всё-таки люди по своей природе? Они эгоисты и думают только о своём благополучии или всё же склонны к альтруистичным поступкам? Объясняет автор журнала BBC Science Focus.
Правда ли, что люди слишком эгоистичны, чтобы спасти Землю: ответ учёных

У людей и правда есть эгоистичные наклонности. В целом человек стремится к поиску наслаждений для самого себя, а также к защите и поддержке тех, кого он считает «своим». Однако способен человек и к сотрудничеству: и действительно у многих из нас есть альтруистические черты.

Одна из проблем, с которой сталкиваются защитники природы, - это масштаб и мнимая отдалённость климатического кризиса. Дело в том, что по природе нам сложнее сопереживать миллионам люди, которые живут далеко, чем одному человеку, который находится рядом. Кроме того, из-за потребности в выживании мы отдаём предпочтение проблемам, которые актуальны прямо сейчас, а не тем, которые могут возникнуть когда-то.

Правда ли, что люди слишком эгоистичны, чтобы спасти Землю: ответ учёных

Но есть и хорошие новости. Благодаря более глубокому пониманию человеческой психологии специалисты могут овладеть способами побуждения людей к борьбе с глобальным потеплением.

К примеру, на человека сильно влияет поведение окружающих, особенно если это поведение воспринимается в обществе как нормальное. Если всё больше распространять информацию о том, что многие утилизируют отходы или отказываются от автомобилей, работающих на бензине, то это приведёт к тому, что человек начнёт делать то же самое.

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