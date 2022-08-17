Правда ли, что некоторые собаки вообще не обращают внимания на вкус еды

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Правда ли, что некоторые собаки вообще не обращают внимания на вкус едыОтвечают учёные
Если вы спросите собаку, нравится ли ей её еда, то она, скорее всего, ответит на это восторженным вилянием хвостом. Но всем ли собакам важен вкус пищи, которую им дают?
Вкус еды представляет собой смесь вкус во рту и запаха в носу. Вообще собаки способны различать острое, сладкое и горькое. При этом вкусовых рецепторов у них, конечно, меньше, чем у человека. Тем не менее это компенсируется множеством обонятельных рецепторов (благодаря которым животные различают запахи): их количество превышает количество таких рецепторов у людей более чем в 20 раз.
При этом есть породы собак, которые способны есть абсолютно любую пищу. Это лабрадоры. Учёные обнаружили, что у этих собак часто встречается генетическая мутация, которая вызывает одержимость едой и ожирение. То есть они могут съедать что угодно, совершенно не обращая внимания на вкус.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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