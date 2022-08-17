Правда ли, что некоторые собаки вообще не обращают внимания на вкус еды

Вкус еды представляет собой смесь вкус во рту и запаха в носу. Вообще собаки способны различать острое, сладкое и горькое. При этом вкусовых рецепторов у них, конечно, меньше, чем у человека. Тем не менее это компенсируется множеством обонятельных рецепторов (благодаря которым животные различают запахи): их количество превышает количество таких рецепторов у людей более чем в 20 раз.