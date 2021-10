Правда ли, что отказ от натурального мяса поможет борьбе с климатическими аномалиями Земли

В 2018 году в журнале Nature была опубликована научная статья «Options for keeping the food system within environmental limits» («Способы сохранения продовольственной системы в пределах экологических ограничений»). В ней учёные из Оксфордского университета описали результаты 5-летнего изучения производства 40 продуктов, производящихся на 38 000 ферм в 119 странах. Важно, что эти продукты составляют 90 процентов рациона человека.

Главный вывод работы - люди должны употреблять гораздо меньше мяса и молочных продуктов, чтобы остановить изменение климата. На это производство приходится 60 процентов выбросов от всех парниковых газов в сельскохозяйственной деятельности. Также негативно влияет оно на природу: вырубаются всё больше лесов (сейчас примерно 40 процентов земли отведено на производство), тратится больше воды (70 процентов всех водных ресурсов). Специалисты прогнозируют увеличение населения на планете к 2050 году ещё на 2,3 миллиарда человек. Это значит, что понадобится ещё больше продуктов.