Правда ли, что отказ от натурального мяса поможет борьбе с климатическими аномалиями Земли

Примерно в тот же период вышел отчёт ООН о влиянии глобального потепления на Землю. В нём говорилось, что незаметным для людей это явление будет ещё только 10 лет. После этого даже повышение температуры на 0,5 градуса увеличит вероятность возникновения засух, наводнений.

По словам авторов исследования, для предотвращения всего этого необходимо уменьшить потребление молочных продуктов и мяса. Говядины - на 75 процентов, свинины - на 90 процентов, яиц - на 50 процентов. Вместе с этим нужно больше есть фасоли и зернобобовых (в 3 раза), орехов и семян (в 4 раза). Это даст возможность уменьшить выбросы от животноводства в два раза.

Одной из мер, способствующих отказу от мясных продуктов, является налог на мясо. Его предлагали в 2015 году Королевский институт международных отношений и Университет Глазго.

По мнению автора материала, такой переход к веганскому образу жизни не может быть единственно правильным. И есть несколько причин, почему это так.

«Эффект отскока». Такое питание дешевле обычного, но это также означает, что сэкономленные деньги могут пойти на что-то ещё более вредное, чем производство молочных продуктов и мяса.

Неподходящий климат. Есть регионы, где выращивать овощи, фрукты, орехи и пр. невозможно. Это значит, что жители будут тратить гораздо больше денег на эти продукты.

Крупный рогатый скот часто разводится там, где нельзя выращивать овощные культуры. И это означает, что при отказе от использования этих территорий мы также отказываемся от земли, способной прокормить людей.

Многие веганские продукты выращиваются в монокультурах. Например, пшеница, соя. Такие монокультуры истощают почву, разрушают среду обитания различных организмов.

Для выращивания культур используются удобрения, которые затем выбрасывают в водоёмы. В этом случае был бы способен помочь навоз, который тоже применяется в качестве удобрения.

Можно пересмотреть подход к производству мяса. Например, можно обратиться к мясу, искусственно выращенному в лаборатории. То же самое возможно и с молочными продуктами.

Как видно из всего упомянутого выше, веганская диета - это не идеальный и не единственный вариант сохранения планеты.