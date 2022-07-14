Правда ли, что при помощи холодильника можно охладить комнату в жару

Если вы откроете холодильник, то почувствуете прохладу. Но в то же время из задней части холодильника будет выходить тепло, причём его выходить будет больше, чем холода. Поэтому когда вы оставите холодильник открытым, то постепенно это тепло нагреет комнату.

Теоретически охладить комнату при помощи холодильника возможно, но для этого нужно, чтобы лишнее тепло выходило где-то в другом месте, а не в этой комнате. Например, можно поставить холодильник в дверной проём и заложить его чем-нибудь либо поставить рядом вентилятор, чтобы теплый воздух перемещался в другое место.

Ещё один вариант - сделать что-то наподобие кондиционера. Для этого необходимо удлинить трубки с хладагентом и сделать так, чтобы излишки тепла собирались в комнате и сбрасывались наружу. Можно даже поместить рядом с передней прохладной частью холодильника вентилятор.