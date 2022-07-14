Правда ли, что при помощи холодильника можно охладить комнату в жару

Правда ли, что при помощи холодильника можно охладить комнату в жаруЕсть несколько важных моментов
Внутри холодильника находится специальная жидкость - хладагент. Она позволяет поддерживать холод. При этом хладагент из жидкости быстро превращается в газ, то есть его давление падает, за счёт чего и понижается температура.
Хладагент сам по себе становится очень холодным, а продукты, которые кладут в холодильник, - тёплые. Если тёплое расположить рядом с холодным, то одно из этих веществ нагреется, а другое - охладится. Соответственно, хладагент, когда вы помещаете в холодильник еду, немного нагревается, а сама еда - остывает.
Если вы откроете холодильник, то почувствуете прохладу. Но в то же время из задней части холодильника будет выходить тепло, причём его выходить будет больше, чем холода. Поэтому когда вы оставите холодильник открытым, то постепенно это тепло нагреет комнату.
Теоретически охладить комнату при помощи холодильника возможно, но для этого нужно, чтобы лишнее тепло выходило где-то в другом месте, а не в этой комнате. Например, можно поставить холодильник в дверной проём и заложить его чем-нибудь либо поставить рядом вентилятор, чтобы теплый воздух перемещался в другое место.
Ещё один вариант - сделать что-то наподобие кондиционера. Для этого необходимо удлинить трубки с хладагентом и сделать так, чтобы излишки тепла собирались в комнате и сбрасывались наружу. Можно даже поместить рядом с передней прохладной частью холодильника вентилятор.