Правда ли, что работать за компьютером у окна получается удобнее и быстрее

На самом деле ряд исследований доказывают, что работа рядом с окном действительно положительно влияет на состояние самого человека и на его продуктивность. Так, в 2018 году учёные из Корнельского университета выяснили, что естественный свет позволяет снизить нагрузку на глаза, уменьшить сонливость, головные боли.

В 2021 году результаты исследования Школы архитектуры Бартлетта при Университетском колледже Лондона продемонстрировали, что сотрудники наиболее эффективно работают в офисе открытого типа, когда сидят за столами у окна.