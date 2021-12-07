Правда ли, что работать за компьютером у окна получается удобнее и быстрее

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Правда ли, что работать за компьютером у окна получается удобнее и быстрееОтвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
Существует мнение, что работа рядом с окном позволяет быть более продуктивным в течение дня. Но так ли это? Ответ - в статье BBC Science Focus Magazine.
На самом деле ряд исследований доказывают, что работа рядом с окном действительно положительно влияет на состояние самого человека и на его продуктивность. Так, в 2018 году учёные из Корнельского университета выяснили, что естественный свет позволяет снизить нагрузку на глаза, уменьшить сонливость, головные боли.
В 2021 году результаты исследования Школы архитектуры Бартлетта при Университетском колледже Лондона продемонстрировали, что сотрудники наиболее эффективно работают в офисе открытого типа, когда сидят за столами у окна.
В то же время всё зависит ещё и от планировки офиса. К примеру, если рядом с сотрудником находилось у окна множество столов, то его продуктивность снижалась.
Источник: BBC Science Focus Magazine