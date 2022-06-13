Правда ли, что в будущем из-за жары в некоторых городах будет опасно жить

Правда ли, что в будущем из-за жары в некоторых городах будет опасно житьОтвечает профессор университета
Ежегодно в разных городах мира температура летом поднимается всё выше. Например, в мае в Пакистане удалось зафиксировать температуру 51 градус по Цельсию. Специалисты полагают, что к концу XXI века в Индии столбик термометра будет каждый год показывать 50 градусов.
При этом важно понимать, что жара может ощущаться по-разному. Это зависит от погодных условий. Есть также температура «по сухому термометру» и «ощущаемая температура». Первую мы обычно имеем в виду, когда говорим о температуре воздуха, вторая же измеряется при помощи термометра, который оборачивают во влажную ткань. Делается это для того, чтобы создать имитацию процессов теплообмена, который регулируется человеческим телом. Также температура по влажному термометру всегда будет ниже, чем по сухому.
Вообще на сегодняшний день чем богаче и современнее город, тем реже жара в нём становится проблемой. В некоторых регионах жители уже научились хорошо приспосабливаться к высоким температурам. К примеру, жители Дубая и Абу-Даби летом одеваются довольно тепло, так как перемещаются на машине с включенным кондиционером. Им даже не нужно при этом выходить на улицу.
Несмотря на то что учёные в дальнейшем ожидают увеличение числа случаев превышения порога выживаемости в 35°C, они уверены, что происходить подобное будет всё же редко. Длиться такая жара тоже будет лишь несколько часов. Скорее всего, подобное можно будет наблюдать в определённые годы в тропиках и субтропиках.
Адаптироваться к жаре человечеству в будущем придётся. Но уже сейчас у людей есть технологии, которые помогают уменьшить влияние жаркой погоды на здоровье. Это, например, улицы с рядами зданий, которые создают тень, использование светлых оттенков при выборе цвета здания.
Одной из наиболее универсальных стратегий считается создание в городах большого количества мест с водоёмами, деревьями, природными пространствами.