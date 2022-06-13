Правда ли, что в будущем из-за жары в некоторых городах будет опасно жить

Вообще на сегодняшний день чем богаче и современнее город, тем реже жара в нём становится проблемой. В некоторых регионах жители уже научились хорошо приспосабливаться к высоким температурам. К примеру, жители Дубая и Абу-Даби летом одеваются довольно тепло, так как перемещаются на машине с включенным кондиционером. Им даже не нужно при этом выходить на улицу.

Несмотря на то что учёные в дальнейшем ожидают увеличение числа случаев превышения порога выживаемости в 35°C, они уверены, что происходить подобное будет всё же редко. Длиться такая жара тоже будет лишь несколько часов. Скорее всего, подобное можно будет наблюдать в определённые годы в тропиках и субтропиках.

Адаптироваться к жаре человечеству в будущем придётся. Но уже сейчас у людей есть технологии, которые помогают уменьшить влияние жаркой погоды на здоровье. Это, например, улицы с рядами зданий, которые создают тень, использование светлых оттенков при выборе цвета здания.

Одной из наиболее универсальных стратегий считается создание в городах большого количества мест с водоёмами, деревьями, природными пространствами.