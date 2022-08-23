Правда ли, что в туманные дни звук распространяется по воздуху дальше, чем в обычные

Правда ли, что в туманные дни звук распространяется по воздуху дальше, чем в обычныеОтвечает эксперт
Вообще туман образуется, когда воздух, в котором много водяного пара, резко охлаждается. Это может произойти разными способами, поэтому и существует несколько разновидностей тумана. Это радиационный (возникает в ясные ночи без ветра) туман, туман долины (появляется в самых низких частях долины), адвективный туман (обычно возникает на море), туман на склоне (образуется на холме), испарительный туман (часто встречается над прудами, озёрами, открытыми бассейнами).
Что же касается вопроса о распространении звука, то, по словам физика Роберта Мэтьюза, звук по воздуху распространяется в виде волн давления, которые перемещают молекулы воздуха назад и вперёд. В тумане также есть капельки воды, которые способны рассеять большую часть звуковой энергии. То есть звук по идее в этом случае гасится, а расстояние, котором его можно услышать, - уменьшается. Но это ещё не всё.
Как отмечает физик, в тёплые дни, когда влажность высокая, молекулы воды в воздухе могут также оказывать влияние на звуковые волны. Кроме того, влажный воздух сам по себе обладает большей полностью, чем сухой. Поэтому звуковые волны распространяются в этом случае лучше, и услышать их можно на большем расстоянии.