Правда ли, что в туманные дни звук распространяется по воздуху дальше, чем в обычные

Что же касается вопроса о распространении звука, то, по словам физика Роберта Мэтьюза, звук по воздуху распространяется в виде волн давления, которые перемещают молекулы воздуха назад и вперёд. В тумане также есть капельки воды, которые способны рассеять большую часть звуковой энергии. То есть звук по идее в этом случае гасится, а расстояние, котором его можно услышать, - уменьшается. Но это ещё не всё.

Как отмечает физик, в тёплые дни, когда влажность высокая, молекулы воды в воздухе могут также оказывать влияние на звуковые волны. Кроме того, влажный воздух сам по себе обладает большей полностью, чем сухой. Поэтому звуковые волны распространяются в этом случае лучше, и услышать их можно на большем расстоянии.