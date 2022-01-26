Правда ли, что животные моногамны

Автор отмечает, что биологи выделяют два вида моногамии среди животных. Это социальная (пара живёт вместе для размножения, совместного накопления ресурсов и заботы о детёнышах) и генетическая (животные только размножаются).

Среди млекопитающих на самом деле довольно редко встречается моногамия. К примеру, лишь 3-5 процентов видов животных - социально моногамны. Это некоторые летучие мыши, серые волки, приматы, луговые полевки и евразийские бобры.