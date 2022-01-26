Правда ли, что животные моногамны

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Правда ли, что животные моногамныОтвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
Действительно ли животные находят себе пару на всю жизнь? И сколько видов животных можно отнести к моногамным? Об этом - в статье.
Автор отмечает, что биологи выделяют два вида моногамии среди животных. Это социальная (пара живёт вместе для размножения, совместного накопления ресурсов и заботы о детёнышах) и генетическая (животные только размножаются).
Среди млекопитающих на самом деле довольно редко встречается моногамия. К примеру, лишь 3-5 процентов видов животных - социально моногамны. Это некоторые летучие мыши, серые волки, приматы, луговые полевки и евразийские бобры.
А вот если говорить о птицах, то среди них социально моногамных - около 90% видов. В то же время подобное поведение практически не характерно для рыб, рептилий, амфибий.
Кроме того, «социальная моногамия» совсем не предполагает верность животных друг другу, добавляет эксперт.
Источник: BBC Science Focus Magazine