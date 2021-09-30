Правообладатели из США назвали российские "пиратские" сайты, которые нанесли им максимальный ущерб

Правообладатели из США назвали российские "пиратские" сайты, которые нанесли им максимальный ущербАмериканская сторона уверена, что Россия должна ужесточить законы
Представители IIPA считают, что России нужно сделать ещё несколько важных шагов в направлении борьбы с "пиратским" контентом, в том числе сайтами. И это несмотря на тот факт, что в последние годы в стране было принято немало законов и постановлений, в результате чего оказались заблокированы тысячи веб-сайтов и приложений. Американские СМИ признают, что меры по противодействию пиратству в России значительно превосходят таковые во многих других странах, но, по мнению правообладателей из США, они остаются по-прежнему недостаточными.
По словам правообладателей США, интернет-"пиратство" и ведение видеозаписи в кинотеатрах всё ещё остаются в России серьёзной проблемой. Также американская сторона подчеркнула, что запрещённые сайты хотя и оказались заблокированы на территории РФ, остались доступными за её пределами. Помимо этого, американские представители предложили России ужесточить меры, принятые в качестве наказания для всех, кто распространяет пиратские копии фильмов.
"Даже самые эффективные процедуры отключения доступа к веб-сайтам могут только замедлить пиратскую деятельность и оказать небольшой сдерживающий эффект без гражданского и особенно уголовного преследования, направленного на операторов и владельцев коммерческих сайтов".
Как считают в IIPA, к российским "пиратским" сервисам и сайтам относятся seasonvar.ru (фильмы и сериалы), vk.com (социальная сеть), torrentdownloads.me, dirtywarez.com, romtohome.com (игры), flvto.biz, 2Conv.com (музыка), Libgen, Sci-Hub (наука).
Американские правообладатели требуют от России начать уголовное преследование владельцев пиратских сайтов, которые заблокированы в РФ, но хостятся в России и доступны для использования в большинстве стран мира.