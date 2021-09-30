Правообладатели из США назвали российские "пиратские" сайты, которые нанесли им максимальный ущерб

Представители IIPA считают, что России нужно сделать ещё несколько важных шагов в направлении борьбы с "пиратским" контентом, в том числе сайтами. И это несмотря на тот факт, что в последние годы в стране было принято немало законов и постановлений, в результате чего оказались заблокированы тысячи веб-сайтов и приложений. Американские СМИ признают, что меры по противодействию пиратству в России значительно превосходят таковые во многих других странах, но, по мнению правообладателей из США, они остаются по-прежнему недостаточными.