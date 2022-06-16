Пресные воды опасны для планеты, считают учёные. И вот почему

Учёные обнаружили, что метан на самом деле может образовываться и в местах, где совсем нет воды. Например, в высыхающих водоёмах. Также специалисты определили количество метана, которое выделяется в атмосферу. Для этого они под руководством Университета Радбауд в Нидерландах проанализировали выбросы метана в различных климатических зонах.

Оказалось, по словам Ханса-Петера Гроссарта, что выбросы метана из сухих внутренних вод были всегда выше, чем из прилегающей почвы. Также известно, что в мире в год выделяется 2,7 млн. тонн этого вещества, а в дальнейшем это число увеличится.

Больше всего метана образовывалось в самом начале осушения водоёма, а также при гребневом смыве (когда вода возвращается на засохшую территорию: например, из-за дождей).