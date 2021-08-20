Преступника поймали спустя 15 лет поисков благодаря системе сканирования лиц

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Преступника поймали спустя 15 лет поисков благодаря системе сканирования лицПри попытке открыть счёт в банке
Как стало известно, с помощью системы сканирования лиц удалось поймать афериста, который скрывался от правосудия в течение 15 лет.
Об этом сообщает источник со ссылкой на Минюст США. Согласно обвинению, Рэнди Левин из Флориды обманул 20 человек на сотни тысяч долларов. Дело тянется ещё с 2005 года, но мошенника не могли задержать из-за того, что он сначала скрылся из США, а затем бегал от юридического преследования, побывав в Польше, Австрии и Мексике. В итоге с помощью системы распознавания лиц его задержала и экстрадировала домой австрийская полиция. Случилось это в момент, когда преступник пытался открыть банковский счёт по поддельному паспорту.
Сейчас Рэнди Левин приговорён к 4 годам тюрьмы за старые преступления и за последнее — он выманил 5 млн долларов у двух жертв, пообещав, что взамен даст им биткоин.