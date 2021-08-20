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Преступника поймали спустя 15 лет поисков благодаря системе сканирования лиц

При попытке открыть счёт в банке
Как стало известно, с помощью системы сканирования лиц удалось поймать афериста, который скрывался от правосудия в течение 15 лет.
Преступника поймали спустя 15 лет поисков благодаря системе сканирования лиц

Об этом сообщает источник со ссылкой на Минюст США. Согласно обвинению, Рэнди Левин из Флориды обманул 20 человек на сотни тысяч долларов. Дело тянется ещё с 2005 года, но мошенника не могли задержать из-за того, что он сначала скрылся из США, а затем бегал от юридического преследования, побывав в Польше, Австрии и Мексике. В итоге с помощью системы распознавания лиц его задержала и экстрадировала домой австрийская полиция. Случилось это в момент, когда преступник пытался открыть банковский счёт по поддельному паспорту.

Сейчас Рэнди Левин приговорён к 4 годам тюрьмы за старые преступления и за последнее — он выманил 5 млн долларов у двух жертв, пообещав, что взамен даст им биткоин.