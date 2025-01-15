Приборы из дерева и нержавеющей стали: чем можно заменить опасный чёрный пластик на кухне

Опубликовано 15 января 2025, 04:301 мин.
Приборы из дерева и нержавеющей стали: чем можно заменить опасный чёрный пластик на кухнеВозьмите это себе на заметку
Недавние исследования показывают, что черный пластик, из которого делают контейнеры для еды, кухонные принадлежности, игрушки, часто содержит токсичные огнестойкие химикаты. И безопаснее вместо них пользоваться предметами из других материалов.
По словам Меган Лю, менеджера по науке и политике в группе по защите окружающей среды Toxic-Free Future, первый шаг к снижению воздействия токсичных антипиренов — убрать чёрные пластиковые предметы из дома. Также рекомендуется сократить использование пластика в целом, так как это действительно опасный материал.
Эксперт рекомендует пользоваться деревянными столовыми приборами и приборами из нержавеющей стали вместо чёрных пластиковых. Избегайте также изготовленных из этого пластика игрушек, аксессуаров для волос и других предметов.