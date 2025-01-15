Приборы из дерева и нержавеющей стали: чем можно заменить опасный чёрный пластик на кухне

По словам Меган Лю, менеджера по науке и политике в группе по защите окружающей среды Toxic-Free Future, первый шаг к снижению воздействия токсичных антипиренов — убрать чёрные пластиковые предметы из дома. Также рекомендуется сократить использование пластика в целом, так как это действительно опасный материал.