Приехали: Всемирная организация здравоохранения внесла любовь в категорию психических болезней

Специалисты ВОЗ посчитали, что любовь можно отнести к психическим заболеваниям, потому что это состояние подразумевает ряд «симптомов»: навязчивые мысли о другом человеке, резкие перепады настроения, проблемы со сном, необдуманные и импульсивные поступки, различные виды физических недомоганий.

Ситуацию прокомментировал российский психолог Михаил Самадуров. По его словам, в МКБ описана не любовь, а болезненное состояние, ничего общего с любовью не имеющее. Действительно, любовь может сопровождаться зависимостью от объекта чувств либо отсутствием взаимности, но всё же норма — это радость. По мнению специалистов, любовная проблематика относится скорее к сфере психологии, чем психиатрии.

При этом характерно, что эксперты ВОЗ стали считать любовь болезнью, тогда как гендерную дисфорию, когда мужчина ощущает себя женщиной, и наоборот, из перечня болезней убрали.