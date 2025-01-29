Природная катастрофа и не только: что случится, если полностью исчезнут комары

Технологическая катастрофа. В некоторые места на Земле сейчас невозможно пробраться именно из-за комаров. Если их не станет, то, с одной стороны, можно будет там строить новые здания, с другой — произойдёт теоретически большой удар по природе.

Нашествие кровопийц. Комары могут переносить малярию и другие заболевания. Если эти насекомые исчезнут — значительно больше станет и других кровопийц: например, слепней, клещей, оленьих кровососок, бабочек калиптр.

Растения. Сильно обеднеет с точки зрения растительности север, поскольку многие растения там существуют благодаря опылению самцов-комаров. Теоретически это нанесёт урон и по животным: некоторые их виды исчезнут.