Приятный массаж и другие причины, почему кошки любят, когда их гладят по шее

Опубликовано 18 февраля 2025, 00:451 мин.
Приятный массаж и другие причины, почему кошки любят, когда их гладят по шееОб этом интересно знать
Кошкам особенно нравится, когда их гладят по подбородку и шее. И есть сразу несколько объяснений такого поведения.
Феромоны. На подбородке, щеках, лбу кошек расположены феромоны. Они помогают животным «метить» свою территорию. В том числе и своего человека.
Гладим = моем. Для кошек поглаживание по шее от человека сродни вылизыванию.
Массаж. На шее и подбородке у котов много нервных окончаний и чувствительная кожа. Поэтому им действительно приятно, когда вы их там гладите.
Привлечение внимания. Кошки могут при помощи просьбы о ласке искать от вас внимания или намекать, что их пора покормить.
Изучение новых запахов. Если вас долго не было, то кот будет вас обнюхивать, пока вы его гладите.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова