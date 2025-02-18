Приятный массаж и другие причины, почему кошки любят, когда их гладят по шее

Феромоны. На подбородке, щеках, лбу кошек расположены феромоны. Они помогают животным «метить» свою территорию. В том числе и своего человека.

Гладим = моем. Для кошек поглаживание по шее от человека сродни вылизыванию.

Массаж. На шее и подбородке у котов много нервных окончаний и чувствительная кожа. Поэтому им действительно приятно, когда вы их там гладите.