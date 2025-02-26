Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2025, 01:30
1 мин.

Продавцы, кассиры и не только: представителей каких профессий уже заменил ИИ

И кому стоит беспокоиться
В 2023—2024 годах нейросети вошли в практически все сферы нашей жизни. ИИ теперь способны анализировать текст, картинки, код, аудио, различные бизнес-данные. Из-за этого, как показал анализ Goldman Sachs, к 2035 году могут исчезнуть до 300 миллионов рабочих мест во всём мире.
Продавцы, кассиры и не только: представителей каких профессий уже заменил ИИ
© Хабр

Forbes опубликовал список профессий, представителей которых искусственный интеллект заменит в первую очередь. А в некоторых случаях — уже заменил.

Профессии, связанные с вводом данных. Это администраторы в офисе, секретари, операторы бухгалтерских данных. ИИ обрабатывает информацию точнее людей, а монотонные задачи ему не кажутся скучными.

Специалисты службы поддержки. Всё чаще сейчас встречаются в службе поддержки боты, а не реальные люди.

Упаковщики и работники конвейерных линий. Сейчас машины уже выполняют почти всю работу. Люди только следят за её качеством и за исправностью техники.

Продавцы и кассиры. Повсюду сегодня можно найти кассы самообслуживания.

Продавцы, кассиры и не только: представителей каких профессий уже заменил ИИ
© Shutterstock/VesnaArt

Аналитики. Это касается начинающих специалистов и каких-то базовых задач.

Начинающие графические дизайнеры. ИИ может создать картинку за считанные секунды.

Переводчики.

Корпоративные фотографы. К примеру, фото для резюме, документов, сайтов компаний можно сгенерировать с помощью Midjourney.

По данным Let it Be, к 2030 году автоматизация коснётся примерно 42% профессий. В их число входят учителя, бухгалтеры, копирайтеры, маркетологи, банковские сотрудники.