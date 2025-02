Продавцы, кассиры и не только: представителей каких профессий уже заменил ИИ

Аналитики. Это касается начинающих специалистов и каких-то базовых задач.

Начинающие графические дизайнеры. ИИ может создать картинку за считанные секунды.

Переводчики.

Корпоративные фотографы. К примеру, фото для резюме, документов, сайтов компаний можно сгенерировать с помощью Midjourney.

По данным Let it Be, к 2030 году автоматизация коснётся примерно 42% профессий. В их число входят учителя, бухгалтеры, копирайтеры, маркетологи, банковские сотрудники.