Продавцы, кассиры и не только: представителей каких профессий уже заменил ИИ

Продавцы, кассиры и не только: представителей каких профессий уже заменил ИИИ кому стоит беспокоиться
Forbes опубликовал список профессий, представителей которых искусственный интеллект заменит в первую очередь. А в некоторых случаях — уже заменил.
Профессии, связанные с вводом данных. Это администраторы в офисе, секретари, операторы бухгалтерских данных. ИИ обрабатывает информацию точнее людей, а монотонные задачи ему не кажутся скучными.
Специалисты службы поддержки. Всё чаще сейчас встречаются в службе поддержки боты, а не реальные люди.
Упаковщики и работники конвейерных линий. Сейчас машины уже выполняют почти всю работу. Люди только следят за её качеством и за исправностью техники.
Продавцы и кассиры. Повсюду сегодня можно найти кассы самообслуживания.
Аналитики. Это касается начинающих специалистов и каких-то базовых задач.
Начинающие графические дизайнеры. ИИ может создать картинку за считанные секунды.
Переводчики.
Корпоративные фотографы. К примеру, фото для резюме, документов, сайтов компаний можно сгенерировать с помощью Midjourney.
По данным Let it Be, к 2030 году автоматизация коснётся примерно 42% профессий. В их число входят учителя, бухгалтеры, копирайтеры, маркетологи, банковские сотрудники.