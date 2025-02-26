Продавцы, кассиры и не только: представителей каких профессий уже заменил ИИ

Forbes опубликовал список профессий, представителей которых искусственный интеллект заменит в первую очередь. А в некоторых случаях — уже заменил.

Профессии, связанные с вводом данных. Это администраторы в офисе, секретари, операторы бухгалтерских данных. ИИ обрабатывает информацию точнее людей, а монотонные задачи ему не кажутся скучными.

Специалисты службы поддержки. Всё чаще сейчас встречаются в службе поддержки боты, а не реальные люди.

Упаковщики и работники конвейерных линий. Сейчас машины уже выполняют почти всю работу. Люди только следят за её качеством и за исправностью техники.

Продавцы и кассиры. Повсюду сегодня можно найти кассы самообслуживания.