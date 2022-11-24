Проект «Цифровое бессмертие»: что учёные собираются делать с людьми

Проект «Цифровое бессмертие»: что учёные собираются делать с людьмиИ когда это произойдёт
О создании проекта «Цифровое бессмертие» стали говорить ещё в 2016 году. Но лишь сейчас стали известны подробности об этом эксперименте.
Основная идея проекта «Цифровое бессмертие» состоит в том, чтобы дать возможность человеку даже после смерти продолжить своё существование. Правда, уже в цифровом виде. Другими словами, специалисты создадут цифрового клона человека. Этот клон будет иметь те же привычки, манеру поведения и пр., что и усопший. Причём доступ к такому клону будет лишь у родственников умершего человека.
Планируется, что первый эксперимент в рамках проекта «Цифровое бессмертие» запустят в нынешнем году. В нём будут принимать участие 25 человек. Все из них дали согласие на то, чтобы нейросеть смогла проанализировать их страницы в социальных сетях. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем создать цифрового клона. Конечно, этого ещё недостаточно, но всё равно начало положено.