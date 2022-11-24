Проект «Цифровое бессмертие»: что учёные собираются делать с людьми

Планируется, что первый эксперимент в рамках проекта «Цифровое бессмертие» запустят в нынешнем году. В нём будут принимать участие 25 человек. Все из них дали согласие на то, чтобы нейросеть смогла проанализировать их страницы в социальных сетях. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем создать цифрового клона. Конечно, этого ещё недостаточно, но всё равно начало положено.