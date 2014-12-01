Профессор объяснил, почему нельзя класть металл в микроволновку

Задумывались ли вы, как работает микроволновка? Когда микроволны наталкиваются на молекулы в пище, они заставляют их вибрировать с высокой частотой. Влиять это на продукт может по-разному в зависимости от его состава. Например, зефир при разогреве в микроволновой печи увеличивается в объёме. Химический состав же пищи никак не меняется.

Эксперты также рекомендуют отходить от микроволновой печи на пару шагов, чтобы полностью исключить её воздействие на вас.