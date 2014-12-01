Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2025, 10:30
1 мин.

Профессор объяснил, почему нельзя класть металл в микроволновку

И как вообще работает этот прибор
Аарон Слепков, профессор Трентского университета, развеял популярные мифы о микроволновой печи и её использовании.
Профессор объяснил, почему нельзя класть металл в микроволновку
© Hitachi

Задумывались ли вы, как работает микроволновка? Когда микроволны наталкиваются на молекулы в пище, они заставляют их вибрировать с высокой частотой. Влиять это на продукт может по-разному в зависимости от его состава. Например, зефир при разогреве в микроволновой печи увеличивается в объёме. Химический состав же пищи никак не меняется.

Эксперты также рекомендуют отходить от микроволновой печи на пару шагов, чтобы полностью исключить её воздействие на вас.

Профессор объяснил, почему нельзя класть металл в микроволновку
© Cody's Appliance Repair

Что касается металла, то результат его разогрева зависит от обстоятельств. У него будет создаваться высокое напряжение в небольших зазорах, на острых углах и краях. Иногда из-за этого предмет начинает искрить. Главное - следить, чтобы он не приближался к стенкам печи. Ну и ещё не все металлические предметы будут искрить в микроволновке, хотя и могут привести к неравномерному нагреву пищи.