Профессор объяснил, почему нельзя класть металл в микроволновку

Профессор объяснил, почему нельзя класть металл в микроволновкуИ как вообще работает этот прибор
Задумывались ли вы, как работает микроволновка? Когда микроволны наталкиваются на молекулы в пище, они заставляют их вибрировать с высокой частотой. Влиять это на продукт может по-разному в зависимости от его состава. Например, зефир при разогреве в микроволновой печи увеличивается в объёме. Химический состав же пищи никак не меняется.
Эксперты также рекомендуют отходить от микроволновой печи на пару шагов, чтобы полностью исключить её воздействие на вас.
Что касается металла, то результат его разогрева зависит от обстоятельств. У него будет создаваться высокое напряжение в небольших зазорах, на острых углах и краях. Иногда из-за этого предмет начинает искрить. Главное - следить, чтобы он не приближался к стенкам печи. Ну и ещё не все металлические предметы будут искрить в микроволновке, хотя и могут привести к неравномерному нагреву пищи.