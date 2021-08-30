Профессор рассказал, как звук может провоцировать жару

Дело в том, объясняет Баттерворта, что при звуке и при тепле атомы движутся по-разному. При звуке это упорядоченное движение, при тепле - в случайном порядке. Если эти частицы расположить близко друг к другу и сжать, то образуется звук. По мере того как он будет распространятся по пространству или ударяться об объекты, движение атомов будет становиться всё менее упорядоченным и звук превратится в итоге в тепло.