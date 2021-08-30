Профессор рассказал, как звук может провоцировать жару

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Профессор рассказал, как звук может провоцировать жаруНа самом деле тепло при звуковой волне выделяется почти всегда
Профессор Джон Баттерворта, автор британского издания BBC Science Focus, описал необычное свойство звука.
По словам эксперта, при возникновении звука практически во всех случаях создаётся тепло. Но его так мало, что невозможно заметить.
Дело в том, объясняет Баттерворта, что при звуке и при тепле атомы движутся по-разному. При звуке это упорядоченное движение, при тепле - в случайном порядке. Если эти частицы расположить близко друг к другу и сжать, то образуется звук. По мере того как он будет распространятся по пространству или ударяться об объекты, движение атомов будет становиться всё менее упорядоченным и звук превратится в итоге в тепло.