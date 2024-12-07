Профессор университета объяснила, почему нас бьёт током от самых обычных предметов

Но почему же электроны скапливаются на разных поверхностях? Ответ кроется в трении. На микроскопическом уровне даже самая гладкая поверхность — шероховатая и неровная. Когда две поверхности скользят друг по другу, все эти неровности вызывают трение. В некоторых материалах (например, в меди) небольшое количество энергии заставляет заставляет электроны «выпрыгивать» из атомов. Это может происходить в процессе трения.

Также важно понимать, что они материалы хорошо проводят электричество, а другие блокируют его. Наше тело — отличный проводник электричества. Всё, что нам нужно, чтобы получить разряд тока, — накопить электроны от трения и коснуться другого проводника (например, чего-то металлического).

Чтобы избежать случайных ударов током от предметов, используйте увлажнитель воздуха в доме, держите кожу увлажнённой (это уменьшит трение между телом и одеждой), внимательно выбирайте тип подошвы обуви (лучше, если она будет сделана из кожи, а не из резины).