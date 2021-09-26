Программист перечислил минусы и уязвимости прошедшего электронного голосования

Программист перечислил минусы и уязвимости прошедшего электронного голосованияИ рассказал, какие его недостатки устранить невозможно
По словам эксперта, в динамике распределения голосов наблюдалась странная тенденция. По какой-то причине на графиках с результатами голосования в каждом из 15 округов Москвы у всех провластных кандидатов в самом начале виден скачок, а затем на третий день - необычный "горб". Причём последний, как отметил автор, - в период с 2-х ночи до 2-х дня.
Далее специалист перечислил уже существующие проблемы, связанные с организацией электронного голосования. Например, сейчас невозможно отличить в базе голосов актуальные бюллетени от отменённых из-за переголосований, не была публична закончена расшифровка всех бюллетеней на выбор в Государственную Думу, итоги голосования подведены были только спустя значительное количество часов после окончания приёма голосов, наблюдатели недостаточно хорошо понимали, как происходит процесс электронного голосования, не существует способа доказать, что исходные коды ДЭГ действительно применяются, избирателям необходимо выполнить ряд сложных действий, чтобы понять, что голос сохранился в блокчейне, и пр.
Также программист отметил, что у любого электронного голосования всегда будут минусы, которые связаны именно с этим способом подачи голосов и которые практически невозможно устранить. К примеру, наблюдатели не могут проверить и понять, откуда поступают голоса, процесс проверки голосующим того, будет ли учтён при подсчёте его голос, слишком сложный, а компьютеры избирателей могут быть подвержены заражению вредоносными ПО. Этого всего нет при бумажном голосовании.