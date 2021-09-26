Программист перечислил минусы и уязвимости прошедшего электронного голосования

По словам эксперта, в динамике распределения голосов наблюдалась странная тенденция. По какой-то причине на графиках с результатами голосования в каждом из 15 округов Москвы у всех провластных кандидатов в самом начале виден скачок, а затем на третий день - необычный "горб". Причём последний, как отметил автор, - в период с 2-х ночи до 2-х дня.

Далее специалист перечислил уже существующие проблемы, связанные с организацией электронного голосования. Например, сейчас невозможно отличить в базе голосов актуальные бюллетени от отменённых из-за переголосований, не была публична закончена расшифровка всех бюллетеней на выбор в Государственную Думу, итоги голосования подведены были только спустя значительное количество часов после окончания приёма голосов, наблюдатели недостаточно хорошо понимали, как происходит процесс электронного голосования, не существует способа доказать, что исходные коды ДЭГ действительно применяются, избирателям необходимо выполнить ряд сложных действий, чтобы понять, что голос сохранился в блокчейне, и пр.