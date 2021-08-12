Программисты рассказали о провальных попытках создать компьютерную диагностику COVID-19

Программисты рассказали о провальных попытках создать компьютерную диагностику COVID-19И о причинах неудач
Созданием искусственного интеллекта, помогающего медикам быстрее диагностировать COVID-19, занялись учёные всех стран. Однако многие из созданных инструментов даже наносили вред. Это подтверждают научные сотрудники Института Тьюринга (Великобритания).
К сожалению, разработки оказались непригодны для использования во врачебной практике. Только два алгоритма из 232 показали более-менее верные результаты. Остальные же способы автоматической диагностики допускали ошибки.
На данный момент, как отмечают специалисты, ИИ всё ещё могут пропустить важный диагноз или неверно оценить риск для пациента. Правда, такие разработки всё равно уже используются в Китае или выставляются на продажу.
Большая часть ошибок и проблем - из-за плохого качества данных, применяемых при разработке. О пациентах с ковидом медики говорили мало - информация для создания ИИ была неполная и неточная. Иногда её даже брали непроверенную - из интернета.
Автор заключает, что исправить ситуацию могли бы полные данные о болезни. Лучший способ, по его мнению, - сотрудничество врачей с разработчиками. К тому же помочь могла бы и кооперация учёных всех стран мира, поскольку исследователи зачастую используют похожие технологии.