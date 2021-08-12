Наука и технологии
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Программисты рассказали о провальных попытках создать компьютерную диагностику COVID-19

И о причинах неудач
Компания gms & g-mate перевела материал о системах и программах, помогающих выявить коронавирусную инфекцию. К сожалению, ни одна разработка не была полезна.
Программисты рассказали о провальных попытках создать компьютерную диагностику COVID-19

Созданием искусственного интеллекта, помогающего медикам быстрее диагностировать COVID-19, занялись учёные всех стран. Однако многие из созданных инструментов даже наносили вред. Это подтверждают научные сотрудники Института Тьюринга (Великобритания).

К сожалению, разработки оказались непригодны для использования во врачебной практике. Только два алгоритма из 232 показали более-менее верные результаты. Остальные же способы автоматической диагностики допускали ошибки.

Программисты рассказали о провальных попытках создать компьютерную диагностику COVID-19

На данный момент, как отмечают специалисты, ИИ всё ещё могут пропустить важный диагноз или неверно оценить риск для пациента. Правда, такие разработки всё равно уже используются в Китае или выставляются на продажу.

Большая часть ошибок и проблем - из-за плохого качества данных, применяемых при разработке. О пациентах с ковидом медики говорили мало - информация для создания ИИ была неполная и неточная. Иногда её даже брали непроверенную - из интернета.

Автор заключает, что исправить ситуацию могли бы полные данные о болезни. Лучший способ, по его мнению, - сотрудничество врачей с разработчиками. К тому же помочь могла бы и кооперация учёных всех стран мира, поскольку исследователи зачастую используют похожие технологии.