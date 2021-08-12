Программисты рассказали о провальных попытках создать компьютерную диагностику COVID-19

На данный момент, как отмечают специалисты, ИИ всё ещё могут пропустить важный диагноз или неверно оценить риск для пациента. Правда, такие разработки всё равно уже используются в Китае или выставляются на продажу.

Большая часть ошибок и проблем - из-за плохого качества данных, применяемых при разработке. О пациентах с ковидом медики говорили мало - информация для создания ИИ была неполная и неточная. Иногда её даже брали непроверенную - из интернета.

Автор заключает, что исправить ситуацию могли бы полные данные о болезни. Лучший способ, по его мнению, - сотрудничество врачей с разработчиками. К тому же помочь могла бы и кооперация учёных всех стран мира, поскольку исследователи зачастую используют похожие технологии.