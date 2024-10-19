Психологи узнали, как флирт других людей с вашим партнёром влияет на отношения

Специалисты в ходе нового исследования провели три эксперимента. В них участвовали 244 жителя Израиля от 20 до 53 лет (126 женщин и 118 мужчин). В рамках первого эксперимента им нужно было представить, что незнакомый человек проявляет интерес к их партнёру без взаимности или нейтрально общается с ним.

Второй эксперимент включал использование очков виртуальной реальности. При помощи них участники перенеслись в бар, полный людей, и наблюдали, как их романтический партнёр общается с незнакомцем. Причём этот человек должен был либо общаться нейтрально, либо флиртовать.