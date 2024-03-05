Пустынная планета в «Дюне» оказалась вполне правдоподобной

При этом озон примерно в 65 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ, если измерять его за 20-летний период. Поэтому сама планета имела бы более высокую температуру поверхности по сравнению с Землёй. Также людям, скорее всего, пришлось бы пользоваться технологиями для очистки воздуха от озона.

Если бы Арракис был реальным, он был бы расположен примерно так же далеко от Канопуса, как Плутон от Солнца.

Температура в тропических широтах Арракиса была бы относительно более приятной: 45 градусов по Цельсию в самые тёплые месяцы и около 15 градусов в холодные месяцы. Однако, по подсчётам исследователей, на планете регулярно будут образовываться ураганные ветры и дюны высотой до 250 метров.

При этом гигантские черви, вероятнее всего, при такой температуре просто не выжили бы.