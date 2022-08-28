Пять лучших дронов для новичков

Пять лучших дронов для новичковСреди них есть как бюджетные, так и дорогие варианты
Скорость дрона, который участвует в соревнованиях, может составлять более 100 миль в час (около 161 км/ч). Поэтому принять участие в подобных гонках - это действительно уникальный опыт. Но как выбрать нужную модель? По словам трёхкратного чемпиона мира по гонкам на дронах Эвана Тернера, есть несколько отличных вариантов для начинающих.
Если вы хотите поступить так же, как профессиональные гонщики на дронах, то лучшим решением будет собрать дрон самостоятельно. Для этого существуют различные сайты, на которых продаются детали для этих устройств. Например, Five33 или YourFPV.
Также вы можете купить готовые дроны. К примеру, это DJI FPV, который станет прекрасным выбором для начинающих. Фирма DJI производит также фотографические дроны. Приобретая DJI FPV, вы должны также понимать, что долго эта модель вряд ли прослужит. Она ориентирована скорее на начинающих любителей гонок на дронах, то есть вы довольно быстро перерастёте этот вариант. Из плюсов такого дрона - простое управление и наличие автономных функций.
Следующий вариант - iFlight. Эта компания предлагает множество дронов, уже готовых к полёту и участию в гонках. На сайте у вас будет выбор среди большого количества деталей для дронов, но они позволят вам легко собрать дрон самостоятельно. Для начинающих отлично подойдёт дрон в виде мини-квадроцикла.
Если вы ищете что-то небольшое и доступное, то можете обратить внимание на Emax. Эти дроны отличаются компактностью и безопасностью. То есть при их использовании вы точно не навредите другим людям, а если повредите само устройство, то ремонт обойдётся вам не так дорого. Среди лучших вариантов таких дронов эксперт называет EZ Pilot и EZ Pilot Pro.
Компания ORQA сейчас почти не занимается продажей деталей для дронов или готовых устройств. Но всё равно на этот бренд нужно обратить внимание, так как он производит качественные гарнитуры, контроллеры и надстройки для дронов FPV (то есть таких, которые участвуют в гонках).