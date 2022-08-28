Пять лучших дронов для новичков

Скорость дрона, который участвует в соревнованиях, может составлять более 100 миль в час (около 161 км/ч). Поэтому принять участие в подобных гонках - это действительно уникальный опыт. Но как выбрать нужную модель? По словам трёхкратного чемпиона мира по гонкам на дронах Эвана Тернера, есть несколько отличных вариантов для начинающих.

Если вы хотите поступить так же, как профессиональные гонщики на дронах, то лучшим решением будет собрать дрон самостоятельно. Для этого существуют различные сайты, на которых продаются детали для этих устройств. Например, Five33 или YourFPV.