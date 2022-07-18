Пять лучших в мире военных шлемов

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Пять лучших в мире военных шлемовВсе они находятся на вооружении армий разных стран
Эксперт канала Patr1ot на YouTube перечислил лучшие современные военные шлемы. Всего в подборку вошли пять моделей.
Ведущий YouTube-канала Patr1ot представил подборку лучших на сегодняшний день боевых шлемов.
- MICH 2000. Американский шлем, произведённый впервые в 2000 году. Новый шлем позволяет использовать приборы ночного видения, прицеливания, навигации, дисплеи для вывода информации и т.п. Защитная часть шлема изготовлена из текстолита. Шлем способен выдержать попадание осколков со скоростью 650 м/с, масса каски составляет 1,3 кг.
- Schuberth M826. Создан этот немецкий шлем был в 1980 году. В боевых действиях используется с однотонным или камуфлированным чехлом (кавером). Весит эта модель 1,5 кг, она может защитить от осколка массой 1 г или пули 9 мм, которые будут лететь со скоростью 600 м/с.
- PASGT. Этот шлем был создан в США в 1980 году. Масса шлема равняется от 1,4 до 1,9 кг в зависимости от размера. Класс защиты этого шлема - IIIA. Может выдержать попадание осколка массой 1 грамм, который летит со скоростью 620 м/с. На него можно также установить прибор ночного видения.
- Mk7. Британский шлем, которым пользуются солдаты армии Великобритании. Вес этого шлема составляет 1 кг, класс защиты - IIIA. Он обеспечивает защиту от осколков снарядов, мин, гранат, пистолетных пуль калибра 9 мм. Может выдержать попадание на скорости до 650 м/с.
- Ops-Core FAST. Шлем американского производства, который был разработан в 2009 году. Им пользуются, например, бойцы спецназа США, спецотряды и др. Весит шлем немного, при этом имеет форму купола, которая выбрана с учётом специфики работы спецназа. Также оснащён шлем большим количеством разных креплений, поэтому солдат в нём может использовать множество навесного оборудования сразу. Из особенностей модели - наличие вентиляционных отверстий, крепления для прибора ночного видения или экшн-камеры, нашивок для закрепления дополнительного оборудования. Также военный в этом шлеме может пользоваться наушниками. Без всех аксессуаров весит шлем 708 г, класс его защиты - IIIA, толщина каски - 6,43 мм. В 50 процентах случаев каска может быть пробита насквозь при средней скорости 610 м/с.