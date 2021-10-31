Пять лучших VR-гарнитур 2021 года

Авторы Tom's Hardware отмечают, что необходимо при выборе VR-гарнитуры учитывать несколько параметров, в том числе связанных с устройством, к которому будет подключаться эта гарнитура. Так, необходим компьютер с поддержкой технологии виртуальной реальности (а стоит он дорого; есть вариант купить автономный HMD), устройство должно соответствовать минимальным требованиям для подключения VR-гарнитуры, по характеристикам - чем значения больше, чем лучше (частота обновления гарнитуры, поле обзора (FOV), общее разрешение и плотность пикселей), нужно определённое число квадратных метров в квартире, а также максимально удобные очки в самой гарнитуре.

В число лучших устройств на 2021 год вошли 10 моделей VR-гарнитур. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Oculus Quest 2

Лучшая VR-гарнитура

Стоимость: $299

Это лучшая гарнитура для большинства пользователей, которая значительно более совершенна, чем оригинальный Oculus Quest. Разрешение здесь стало 1832 x 1920 по сравнению с 1440 x 1600 у предыдущей модели. Также у нового устройства одна панель для обоих глаз, есть возможность достичь частоты обновления в 90 или 120 Гц. Из минусов - контроллеры сложно держать в руках из-за неудобной формы, а белый корпус быстро пачкается.