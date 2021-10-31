Пять лучших VR-гарнитур 2021 года

Пять лучших VR-гарнитур 2021 годаДля любителей виртуальных технологий
Авторы Tom's Hardware отмечают, что необходимо при выборе VR-гарнитуры учитывать несколько параметров, в том числе связанных с устройством, к которому будет подключаться эта гарнитура. Так, необходим компьютер с поддержкой технологии виртуальной реальности (а стоит он дорого; есть вариант купить автономный HMD), устройство должно соответствовать минимальным требованиям для подключения VR-гарнитуры, по характеристикам - чем значения больше, чем лучше (частота обновления гарнитуры, поле обзора (FOV), общее разрешение и плотность пикселей), нужно определённое число квадратных метров в квартире, а также максимально удобные очки в самой гарнитуре.
В число лучших устройств на 2021 год вошли 10 моделей VR-гарнитур. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Oculus Quest 2
Лучшая VR-гарнитура
Стоимость: $299
Это лучшая гарнитура для большинства пользователей, которая значительно более совершенна, чем оригинальный Oculus Quest. Разрешение здесь стало 1832 x 1920 по сравнению с 1440 x 1600 у предыдущей модели. Также у нового устройства одна панель для обоих глаз, есть возможность достичь частоты обновления в 90 или 120 Гц. Из минусов - контроллеры сложно держать в руках из-за неудобной формы, а белый корпус быстро пачкается.
2. Valve Index
Лучшая VR-гарнитура для компьютера
Стоимость: $1,484.99
Лучший выбор для домашнего компьютера. Вы получите широкий угол обзора, прекрасный звук, возможность изменять угол обзора, настраивать IPD. Вместе с тем из-за довольно большой массы (1,78 фунта, или 807,4 г) он менее удобен, чем HTC Vive Pro. Также нужно помнить, что для частоты обновления 144 Гц вам необходима будет мощная видеокарта.
3. Pimax Vision 8K X
Лучшая VR-гарнитура, которой можно похвастаться
Стоимость: $1,172.15
Горизонтальный угол обзор у этой гарнитуры - до 170 градусов, разрешение - до 3840 x 2160. Кроме того, при высоком разрешении вас ждёт очень чёткая картинка, а вот при его снижении она становится более размытой. Также если вы хотите играть с частотой 90 Гц, то нужно будет приобрести видеокарту серии RTX 3000 либо мощнее.
4. HP Reverb G2
VR-гарнитура с лучшим качеством изображения
Стоимость: $709
Если вам нужна оптимальная чёткость картинки, то присмотритесь к этой модели. К сожалению, здесь всё ещё, несмотря на обновление, нет функции оптического отслеживания Windows MR, а также гарнитура всё ещё временами во время игр теряла из виду контроллеры. Ещё из минусов - узкое поле зрения. При этом вы получаете лёгкое (1,2 фунта, или 544,3 г) устройство с огромным разрешением.
5. HTC Vive Focus 3
Лучшая автономная VR-гарнитура
Стоимость: $1300
Эта модель подходит для бизнес-задач, и это подтверждает её стоимость. Вместе с тем это шлем с самым впечатляющим из всех автономных устройств углом обзора. Также он может похвастаться высоким разрешением и оптимальной массой (1,7 фунта, или 785 г). Здесь довольно посредственная эргономика контроллера, но зато вам будет доступна возможность пользоваться девайсом как в играх, так и в различных приложениях.