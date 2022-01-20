Пять причин, почему в 2022 году облачное хранилище лучше, чем MicroSD

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Пять причин, почему в 2022 году облачное хранилище лучше, чем MicroSDИх перечисляет пользователь iXBT.com
В 2022 году существует множество вариантов хранения данных. Файлы, фотографии, видео можно перемещать как на физические носители (например, MicroSD), так и на облачные сервисы. Но, по мнению автора, второе решение всё же лучше. Об этом - в статье.
Автор назвал пять доказательств того, что в XXI веке и в 2022 году лучше отказаться от использования карт памяти для смартфонов. Вместо MicroSD он рекомендует пользоваться облачными хранилищами данных.
- Сложности с открытием карты памяти на устройствах. Из-за ошибок и сбоев MicroSD может просто перестать открываться на компьютере или смартфоне. В результате человек просто потеряет все хранящиеся на носителе данные. Облачное же хранилище помогает такой ситуации избежать: всё, что туда перемещено, точно запустится со всех девайсов и не исчезнет, если вдруг гаджет сломается.
- Защита информации. На карте памяти сделать файлы доступными не для всех довольно сложно: для этого придётся обратиться к программам-шифровальщикам, созданию архивов с паролями. И даже в этом случае при взломе злоумышленники смогут получить все данные. А вот облачные сервисы защищены гораздо лучше. Самым безопасным из них считается Mega, далее идёт Google Drive, потом - Яндекс.Диск, после него - OneDrive, iCloud, Dropbox.
- Объём накопителя. Различия между разными вариантами MicroSD заключаются и в объёме памяти, и в скорости чтения или записи. При этом от стоимости устройства не зависит то, сколько времени оно будет работать. Что касается облачных хранилищ, то у них сам пользователь может выбирать объём свободного пространства. Какая-то часть даже предоставляется бесплатно, а за какую-то придётся отдавать деньги. Ниже - таблица с информацией об облачных сервисах.
- Смартфоны без MicroSD. Сейчас всё чаще стали появляться мобильные устройства без возможности расширения памяти при помощи MicroSD. Один из недостатков такого явления - невозможность восстановить или сохранить данные на телефоне в случае, если он выйдет из строя.
- Наличие срока годности у MicroSD. Это означает, что карта памяти может сломаться в неподходящий момент. То же самое касается твердотельных дисков и флешек. Поэтому специалисты советуют создавать резервные копии данных. В то же время с удалённым хранилищем что-то подобное возникает редко: только когда сервис на какое-то время перестаёт работать, но даже в этом случае всё быстро восстанавливают.
Источник: iXBT.com