Пять причин, почему в 2022 году облачное хранилище лучше, чем MicroSD

Их перечисляет пользователь iXBT.com

В 2022 году существует множество вариантов хранения данных. Файлы, фотографии, видео можно перемещать как на физические носители (например, MicroSD), так и на облачные сервисы. Но, по мнению автора, второе решение всё же лучше. Об этом - в статье.