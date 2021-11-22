Пять секретных спецподразделений СССР

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Пять секретных спецподразделений СССРОни существовали в разные исторические периоды страны
СССР был известен стремлением к секретности и скрытности. В разное время в стране формировались подразделения, о которых большинству стало известно лишь после распада государства. Подробнее - в материале «Лайфа».
Автор статьи отмечает, что к особо секретным подразделениям относились пять. В них входили водолазы, разведчики и другие специалисты.
- РОСНАЗ. Это подразделение водолазов-разведчиков начало формироваться в 1941 году. Длительное время рота по документам считалась учебным отрядом при ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения). Всего в эту роту входили 146 человек. В основном они занимались получением необходимых данных для властей, однако иногда участвовали в подрыве мостов и дорог, повреждали телеграфные линии на территории, оккупированной немцами. Расформирована эта рота оказалась в 1945 году.
- «Зенит». Создан отряд в 1979 году. Его целью было выполнение специальных задач в Афганистане. Действовали разведчики под видом советских инженеров. Им необходимо было узнать всё о ситуации в стране, при необходимости они привлекались к выполнению различных секретных операций. К примеру, они помогли покинуть страну нескольким министрам, с которыми хотел расправиться глава государства Хафизулла Амин. Ещё одна подобная операция называлась «Шторм-333». После её выполнения данный отряд вместе с отрядом «Гром» расформировали.
- «Каскад». Сформирован был в 1980 году из офицеров КГБ. Главной его задачей было получение разведданных. Кроме этого, участники отряда помогали просоветским силам в создании органов безопасности, искали и уничтожали самых непримиримых полевых командиров. Позже, в 1981 году, члены этого отряда вошли в спецподразделение «Вымпел».
- «Вымпел». Создавалась эта группа с целью обобщения всего полученного ранее опыта. То есть участники отряда должны были уметь выполнять любые задачи на вражеской территории. Каждый участник подразделения проходил обучение: он должен был обладать навыками стрельбы из оружия, экстремального вождения, выживания в любых условиях и т.п.
- «Кобальт». Спецподразделение советской милиции. Его участники тоже направлялись в Афганистан, но их задачей было помочь в создании «Царандоя» (Министерство внутренних дел Афганистана). Также отряд участвовал в операциях, направленных против афганских командиров: к примеру, одна из групп этого подразделения сражалась с боевиками одного из самых знаменитых полевых командиров Ахмад Шаха Масуда. Расформирован отряд был в 1983 году.
Источник: Лайф