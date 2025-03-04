Пять-шесть лет: сколько времени вам потребуется для почти свободного владения английским

Поскольку изучение языка — процесс индивидуальный, то дальше речь пойдёт об усреднённых значениях. Также ориентация будет на общепринятые уровни А1-С2 и на изучение иностранного взрослыми людьми.

Ниже приведена табличка, где указывается примерное количество времени, которое взрослому придётся потратить за изучение языка. Однако это относится к носителям, которые используют латинский алфавит. Поэтому русским, например, придётся учить английский дольше.

Ещё один нюанс — это хороший уровень мотивации. Он тоже учитывается при изучении языка.