Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль

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Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестивальОни помогут вам всегда оставаться на связи даже вдали от дома
Готовитесь посетить один из летних фестивалей? Тогда не забудьте взять эти вещи.
Представленные в подборке BBC Science Focus Magazine гаджеты легко поместятся в рюкзак или сумку и окажутся очень полезными на любом музыкальном фестивале. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Nokia 6310 4G. Если вы опасаетесь карманников или боитесь, что случайно разобьёте смартфон, то альтернативой может стать это устройство. Аппарат имеет механическую клавиатуру, 2,8-дюймовый дисплей. Он без проблем сможет выдержать любые падения, но нужно будет следить, чтобы он не намок, поскольку влагозащиты у него нет. Ещё одно преимущество Nokia 6310 4G - длительное время работы: 20 часов в режиме разговора и более 20 дней в режиме ожидания.
- Беруши Loop. Версия Experience помогает снизить уровень шума на 18-20 дБ. Кроме того, у этих вкладышей есть специальные петли, которые позволяют уменьшить звук в четыре раза. Эти беруши очень лёгкие и удобные, в комплекте с ними идёт футляр.
- Anker 313 Powerbank. Этот тонкий внешний аккумулятор обладает ёмкостью в 10000 мА*ч. При помощи него можно дважды полностью зарядить iPhone 12 и 1,5 раза - Galaxy S20. В комплекте с устройством есть кабель micro USB. Кроме того, здесь есть поддержка технологии PowerIQ и VoltageBoost, благодаря чему энергоёмкие гаджеты будут заряжаться быстрее. Также присутствует возможность непрерывной зарядки.
- Soundcore Motion Boom. Этот динамик оснащён защитой от воды по стандарту IPX7. Его преимущество - в производительности. Даже при усилении басов акцент будет делаться всё равно на низах. Поэтому колонка будет отлично звучать на открытом воздухе. Период автономной работы составляет у Soundcore Motion Boom 24 часа.
- GoTenna Mesh. Это устройства, благодаря которым вы сможете общаться с друзьями, находясь на фестивале. При подключении к смартфону они позволят отправлять сообщения и данные о местоположении без интернета или сигнала сотовой связи. Но нужно помнить, что диапазон эти гаджетов сильно органичен.