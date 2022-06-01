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Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль

Они помогут вам всегда оставаться на связи даже вдали от дома
Готовитесь посетить один из летних фестивалей? Тогда не забудьте взять эти вещи.
Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль

Представленные в подборке BBC Science Focus Magazine гаджеты легко поместятся в рюкзак или сумку и окажутся очень полезными на любом музыкальном фестивале. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Nokia 6310 4G. Если вы опасаетесь карманников или боитесь, что случайно разобьёте смартфон, то альтернативой может стать это устройство. Аппарат имеет механическую клавиатуру, 2,8-дюймовый дисплей. Он без проблем сможет выдержать любые падения, но нужно будет следить, чтобы он не намок, поскольку влагозащиты у него нет. Ещё одно преимущество Nokia 6310 4G - длительное время работы: 20 часов в режиме разговора и более 20 дней в режиме ожидания.
Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль
  1. Беруши Loop. Версия Experience помогает снизить уровень шума на 18-20 дБ. Кроме того, у этих вкладышей есть специальные петли, которые позволяют уменьшить звук в четыре раза. Эти беруши очень лёгкие и удобные, в комплекте с ними идёт футляр.
Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль
  1. Anker 313 Powerbank. Этот тонкий внешний аккумулятор обладает ёмкостью в 10000 мА*ч. При помощи него можно дважды полностью зарядить iPhone 12 и 1,5 раза - Galaxy S20. В комплекте с устройством есть кабель micro USB. Кроме того, здесь есть поддержка технологии PowerIQ и VoltageBoost, благодаря чему энергоёмкие гаджеты будут заряжаться быстрее. Также присутствует возможность непрерывной зарядки.
Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль
  1. Soundcore Motion Boom. Этот динамик оснащён защитой от воды по стандарту IPX7. Его преимущество - в производительности. Даже при усилении басов акцент будет делаться всё равно на низах. Поэтому колонка будет отлично звучать на открытом воздухе. Период автономной работы составляет у Soundcore Motion Boom 24 часа.
Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль
  1. GoTenna Mesh. Это устройства, благодаря которым вы сможете общаться с друзьями, находясь на фестивале. При подключении к смартфону они позволят отправлять сообщения и данные о местоположении без интернета или сигнала сотовой связи. Но нужно помнить, что диапазон эти гаджетов сильно органичен.
Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль
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