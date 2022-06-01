Сегодня в 10:06

Пять устройств, которые точно стоит взять с собой на музыкальный фестиваль

Они помогут вам всегда оставаться на связи даже вдали от дома

Готовитесь посетить один из летних фестивалей? Тогда не забудьте взять эти вещи.