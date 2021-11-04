Пять видов транспорта, которые появятся в городах в будущем

По мнению автора, процесс отказа от личных автомобилей со временем пойдёт быстрее. В результате люди перейдут на другие виды транспорта. Первые их прототипы появляются уже сейчас.

Движущиеся тротуары. Эту идею предложили швейцарские учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Сейчас такие траволаторы мы можем увидеть в аэропортах, торговых центрах, на выставочных площадках. Однако исследователи собираются их применять для перемещения жителей крупных городов внутри самого города со скоростью до 15 км/ч. Это позволит сэкономить пространство, так как ширина дорожки - 1,2 метра. Кроме того, одна дорожка будет перевозить до 7 тысяч людей в час, в то время как машина сейчас способна по простой дороге за 60 минут перевезти 750-1800 человек.