Пять видов транспорта, которые появятся в городах в будущем

Наука и технологии
Вчера в 22:31
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Пять видов транспорта, которые появятся в городах в будущемОни заменят автомобили
На чём человечество будет передвигаться по городу через несколько лет? На эту тему рассуждает пользовательница «Хабра» Марианна Юдина.
По мнению автора, процесс отказа от личных автомобилей со временем пойдёт быстрее. В результате люди перейдут на другие виды транспорта. Первые их прототипы появляются уже сейчас.
- Движущиеся тротуары. Эту идею предложили швейцарские учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Сейчас такие траволаторы мы можем увидеть в аэропортах, торговых центрах, на выставочных площадках. Однако исследователи собираются их применять для перемещения жителей крупных городов внутри самого города со скоростью до 15 км/ч. Это позволит сэкономить пространство, так как ширина дорожки - 1,2 метра. Кроме того, одна дорожка будет перевозить до 7 тысяч людей в час, в то время как машина сейчас способна по простой дороге за 60 минут перевезти 750-1800 человек.
- Левитирующие лифты. В будущем лифты смогут перемещать людей по улицам, то есть ездить по горизонтали. Сейчас одна подобная модель уже прошла испытания - называется она Multi. Планируется её использовать в Берлине в одном из самых высоких зданий (140 м). Передвигаться кабина сможет благодаря электромагнитному полю, а не при помощи кабелей.
- Трискутеры. Это электромобиль, доступный уже сегодня. Он развивает скорость до 50 км/ч, заряжается от розетки за 6-8 часов, а полного заряда хватает на 12 часов. Кроме того, запас хода разработки составляет 45 км. Транспорт может вмещать трёх пассажиров. Создал подобные мини-автомобили Дмитрий Макеев, предприниматель из Санкт-Петербурга. Стоит один трискутер от 249 тысяч рублей, а 1 км пути будет стоить 20 коп. Это дешевле, чем в случае с бензиновым автомобилем.
- Реактивные рюкзаки. Стоит он сейчас около 300 тысяч долларов, а летать на нём можно в течение лишь 10 минут. При этом такие рюкзаки уже используют спасатели и пожарные в ОАЭ. Вообще они могут стать если не личным, то коммерческим транспортом: например, могут применяться для быстрой доставки товаров.
- Подвесные кресла. Такую идею предложил болгарский архитектор Мартин Ангелов. Предполагается, что по всему городу для перемещения этим способом будет размещена сеть подвесных канатных дорог. Можно будет к ним «прицепляться» и ехать в любое место. Максимальная скорость перемещения составит 25 км/ч.
Источник: Хабр