Рано или поздно смартфоны выйдут из моды. И вот что придёт им на смену

Уже сейчас, пишет «Хайтек», начинают появляться гаджеты, которые вполне могут соперничать со смартфоном. Всего автор называет три таких решения.

Электронная татуировка. Идея принадлежит фирме Motorola. Она запатентовала изобретение в США. Устройство должно было быть оснащено микрофоном и прикрепляться к шее человека. Предполагалось, что работать всё это будет и как диктофон, и как гаджет, передающий информацию. То есть всё записанное можно было переносить на смартфон. Кроме того, на тату должен был быть дисплей и датчик, измеряющий активность вегетативной нервной системы.

Похожую разработку предложил стартап Chaotic Moon. Его идея заключалась в создании временной татуировки Tech Tat. Девайс позволит совершать платежи, будет работать как фитнес-трекер и в целом заменит множество гаджетов.