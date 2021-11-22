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Рано или поздно смартфоны выйдут из моды. И вот что придёт им на смену

Есть три технологии
Как полагает издание «Хайтек», в будущем телефоны окажутся не нужны. А всё потому, что благодаря новым технологиям все действия станет совершать ещё проще, и для этого не понадобится мобильное устройство.
Рано или поздно смартфоны выйдут из моды. И вот что придёт им на смену

Уже сейчас, пишет «Хайтек», начинают появляться гаджеты, которые вполне могут соперничать со смартфоном. Всего автор называет три таких решения.

  1. Электронная татуировка. Идея принадлежит фирме Motorola. Она запатентовала изобретение в США. Устройство должно было быть оснащено микрофоном и прикрепляться к шее человека. Предполагалось, что работать всё это будет и как диктофон, и как гаджет, передающий информацию. То есть всё записанное можно было переносить на смартфон. Кроме того, на тату должен был быть дисплей и датчик, измеряющий активность вегетативной нервной системы.

Похожую разработку предложил стартап Chaotic Moon. Его идея заключалась в создании временной татуировки Tech Tat. Девайс позволит совершать платежи, будет работать как фитнес-трекер и в целом заменит множество гаджетов.

Рано или поздно смартфоны выйдут из моды. И вот что придёт им на смену
  1. Смарт-линзы. При помощи этого устройства пользователь сможет быстро управлять приложениями, узнавать о состоянии своего здоровья, просматривать уведомления. На данный момент ни одна фирма не создала такой продукт, но подавали заявки на патент Google и Samsung. Google планирует разработать гаджет для пациентов с сахарным диабетом, а работа линз Samsung основана на дополненной реальности. Кроме того, линзы для управления приложениями предложила в 2020 году компания Mojo Vision.
  1. AR-очки. Другими словами, это очки дополненной реальности. Прототипы подобных разработок сейчас есть у компаний Xiaomi (позволяют звонить, делать фотографии, прокладывать маршруты), TCL (дают возможность читать новости, проверять сообщения, управлять умной техникой), Samsung, Meta (ранее - Facebook). Похожее устройство - Reface - создал один из студентов ВШЭ Денис Шилов. Девайс помогает управлять смартфоном при помощи движения глаз.
Источник: Хайтек
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