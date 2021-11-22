Рано или поздно смартфоны выйдут из моды. И вот что придёт им на смену

Наука и технологии
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Рано или поздно смартфоны выйдут из моды. И вот что придёт им на сменуЕсть три технологии
Как полагает издание «Хайтек», в будущем телефоны окажутся не нужны. А всё потому, что благодаря новым технологиям все действия станет совершать ещё проще, и для этого не понадобится мобильное устройство.
Уже сейчас, пишет «Хайтек», начинают появляться гаджеты, которые вполне могут соперничать со смартфоном. Всего автор называет три таких решения.
- Электронная татуировка. Идея принадлежит фирме Motorola. Она запатентовала изобретение в США. Устройство должно было быть оснащено микрофоном и прикрепляться к шее человека. Предполагалось, что работать всё это будет и как диктофон, и как гаджет, передающий информацию. То есть всё записанное можно было переносить на смартфон. Кроме того, на тату должен был быть дисплей и датчик, измеряющий активность вегетативной нервной системы.
Похожую разработку предложил стартап Chaotic Moon. Его идея заключалась в создании временной татуировки Tech Tat. Девайс позволит совершать платежи, будет работать как фитнес-трекер и в целом заменит множество гаджетов.
- Смарт-линзы. При помощи этого устройства пользователь сможет быстро управлять приложениями, узнавать о состоянии своего здоровья, просматривать уведомления. На данный момент ни одна фирма не создала такой продукт, но подавали заявки на патент Google и Samsung. Google планирует разработать гаджет для пациентов с сахарным диабетом, а работа линз Samsung основана на дополненной реальности. Кроме того, линзы для управления приложениями предложила в 2020 году компания Mojo Vision.
- AR-очки. Другими словами, это очки дополненной реальности. Прототипы подобных разработок сейчас есть у компаний Xiaomi (позволяют звонить, делать фотографии, прокладывать маршруты), TCL (дают возможность читать новости, проверять сообщения, управлять умной техникой), Samsung, Meta (ранее - Facebook). Похожее устройство - Reface - создал один из студентов ВШЭ Денис Шилов. Девайс помогает управлять смартфоном при помощи движения глаз.
Источник: Хайтек