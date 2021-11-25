Раскрыт новый способ взлома SIM-карт

Спустя несколько дней, когда ответ от банка так и не пришёл, девушка обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело. На записях с видеокамер позже было видно, что крала кошелёк и смартфон, снимала деньги во всех случаях определённая группа людей. Банк же в итоге сообщил, что поскольку авторизация происходила по карте и номеру телефона, то закрыть долг должна сама Ирина и выполняла все эти действия она самостоятельно.

В ответ на заявление банка девушка подала в суд иск с просьбой отменить действие кредитного договора. При этом она предоставила все необходимые доказательства: копию обращения в банк о блокировке, заявление в полицию. В результате банк всё же предложил решить всё мирным образом.

Александр Инютин, заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы, отметил, что подобное разрешение ситуации - редкость. Обычно банки всю вину перекладывают на клиента, пока в итоге человек не обращается в Верховный суд.

Как не допустить, чтобы с вами произошло то же, что с Ириной? Прежде всего, нужно установить на все SIM-карты PIN-код. Если телефон у вас украли, то нужно писать обязательно именно бумажное заявление, где будет указан номер телефона, который оказался у мошенников. Также обязательный пункт - подача заявления в полицию. Наконец, если вы подадите мобильному оператору заявление о запрете перевыпуска и замены карты без личного присутствия, то это не даст возможность злоумышленникам перевыпустить вашу «симку».