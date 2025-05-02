Раскрыт секрет приготовления идеального соуса для пасты: всё дело в воде

Итальянские учёные из Университета Барселоны в Испании, Института физики сложных систем Общества Макса Планка в Германии, Университета Падуи в Италии и Института науки и технологий в Австрии проанализировали физические процессы, связанные с приготовлением кремового соуса для Cacio e pepe. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Секрет создания сливочно-сырного соуса для блюда "Качо э пепе" кроется в воде. Жиры (масло или сыр) обычно не смешиваются с водой. При этом вода для пасты, которую добавляют к сыру, содержит крахмал, который должен действовать как стабилизатор для образования кремообразной эмульсии.