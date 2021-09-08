Раскрыт способ приостановки глобального потепления

Специалисты считают, что такой запуск поможет им изучить особенности взаимодействия частиц с солнечным и инфракрасным излучением, а также понять, существуют ли какие-то риски. Если же всё пройдёт успешно, то такие частицы распылят по всей атмосфере.

Проведение эксперимента было назначено на июнь 2021 года, но было перенесено на более поздний срок из-за негативной реакции экологических организаций Швеции, а также Совет коренных саамов. Теперь запуск произойдёт в лучшем случае только в 2022 году.

Подробнее читайте по ссылке.