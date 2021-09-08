Раскрыт способ приостановки глобального потепления

Раскрыт способ приостановки глобального потепленияЭтот гарвардский проект финансирует Билл Гейтс
Учёные Гарвардского университета, специализирующиеся на солнечной геоинженерии, создали проект SCoPEx (расшифровка и перевод - "эксперимент по контролируемому возмущению стратосферы"). Деньги на его реализацию выделяет Билл Гейтс. Сам проект предполагает запуск при помощи воздушного шара частиц карбоната кальция (от 100 граммов до 2 килограммов) в атмосфере на высоте 20 километров. Производиться он будет над севером Швеции. В результате образуется рассеянная туча. Это позволит снизить негативное воздействие солнечных лучей на планету и приостановить или обратить глобальное потепление, отмечают в Гарварде.
Специалисты считают, что такой запуск поможет им изучить особенности взаимодействия частиц с солнечным и инфракрасным излучением, а также понять, существуют ли какие-то риски. Если же всё пройдёт успешно, то такие частицы распылят по всей атмосфере.
Проведение эксперимента было назначено на июнь 2021 года, но было перенесено на более поздний срок из-за негативной реакции экологических организаций Швеции, а также Совет коренных саамов. Теперь запуск произойдёт в лучшем случае только в 2022 году.
Подробнее читайте по ссылке.