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Раскрыт способ приостановки глобального потепления

Этот гарвардский проект финансирует Билл Гейтс
В блоге компании ITSOFT на habr.com опубликованы подробности будущего эксперимента по ослаблению воздействия Солнца на Землю.
Раскрыт способ приостановки глобального потепления

Учёные Гарвардского университета, специализирующиеся на солнечной геоинженерии, создали проект SCoPEx (расшифровка и перевод - "эксперимент по контролируемому возмущению стратосферы"). Деньги на его реализацию выделяет Билл Гейтс. Сам проект предполагает запуск при помощи воздушного шара частиц карбоната кальция (от 100 граммов до 2 килограммов) в атмосфере на высоте 20 километров. Производиться он будет над севером Швеции. В результате образуется рассеянная туча. Это позволит снизить негативное воздействие солнечных лучей на планету и приостановить или обратить глобальное потепление, отмечают в Гарварде.

Раскрыт способ приостановки глобального потепления

Специалисты считают, что такой запуск поможет им изучить особенности взаимодействия частиц с солнечным и инфракрасным излучением, а также понять, существуют ли какие-то риски. Если же всё пройдёт успешно, то такие частицы распылят по всей атмосфере.

Проведение эксперимента было назначено на июнь 2021 года, но было перенесено на более поздний срок из-за негативной реакции экологических организаций Швеции, а также Совет коренных саамов. Теперь запуск произойдёт в лучшем случае только в 2022 году.

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