Раскрыта главная на сегодня экологическая проблема

Как отмечает Ибрагим Тияо, исполнительный секретарь КБОООН, если мы не признаем, что почва играет ключевую роль в состоянии планеты и ничего не предпримем, то это отразится на всех аспектах нашей жизни в дальнейшем.

Потсдамский институт исследований воздействия на климат (PIK) подготовил исследование «Отойти от края пропасти». В этой работе говорится, что до недавнего времени земные экосистемы поглощали почти 1/3 углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу в результате жизнедеятельности человека. За последние же 10 лет способность деревьев и почвы поглощать этот газ сократилась на 20%. Всё из-за изменения климата и вырубки лесов.

В докладе также указывается, что основной виновник деградации почв — сельскохозяйственная деятельность. Из-за неё наша планета теряет 80% лесов. Разрушают почву и такие методы, как интенсивное использование химикатов, пестицидов, переброска вод.