Раскрыта причина, по которой на Камчатке и в северных странах не любят горбушу

Опубликовано 29 мая 2024, 17:15
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Раскрыта причина, по которой на Камчатке и в северных странах не любят горбушуВместо этой рыбы там едят форель и лосось
Один из самых доступных видов рыбы на побережье Камчатки и Норвегии — это горбуша. Тем не менее местное население не очень её любит. И вот почему.
Горбушу стали в основном есть только с XIX века, когда появились способы консервации. Это связано с тем, что мясо этой рыбы быстро портится и имеет рыхлую структуру. Если его не обработать как надо, то оно превратится в желе.
Основная причина, по которой горбуша не пользуется популярностью на побережье Камчатки и Норвегии, — это наличие доступа у жителей к более качественным видам рыбы. Также людям часто не нравится вкус горбуши.