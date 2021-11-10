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Раскрыта причина старения клеток человека

И она оказалась неожиданной
Недавнее исследование команды учёных под руководством профессора Университета Монреаля Фрэнсиса Родье показало, что клеточное старение вызвано не просто повреждением участков хромосом, а необратимыми дефектами генома. Подробнее - в материале Phys.org.
Раскрыта причина старения клеток человека

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Nucleic Acids Research, клетка человека стареет в результате повреждений генома, причём эти повреждения носят необратимый характер. И это открытие идёт вразрез с теорией старения, которой придерживались учёные ранее.

Считалось, что теломеры (то есть «колпачки» на конце хромосом; основная функция теломер - защита генетической информации) с каждым делением клетки разрушаются, а когда становятся слишком короткими, то «говорят» клетке остановить деление. ДНК при этом, как думали исследователи, не повреждается. В итоге после прекращения деления клетка начинает стареть.

Раскрыта причина старения клеток человека

Но оказалось, что такое деление клеток, связанное с нарушением функции теломер, является нестабильным. И это приводит к генетическим дефектам. Другими словами, стареющие клетки имеют аномальный геном.

Для проведения исследования группа учёных использовала оборудование, за счёт которого удалось воссоздать процесс клеточного старения в лабораторных условиях. Выяснилось, что дисфункциональными становятся все теломеры популяции клеток.

Источник: Phys.org
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