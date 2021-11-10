Раскрыта причина старения клеток человека

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Nucleic Acids Research, клетка человека стареет в результате повреждений генома, причём эти повреждения носят необратимый характер. И это открытие идёт вразрез с теорией старения, которой придерживались учёные ранее.

Считалось, что теломеры (то есть «колпачки» на конце хромосом; основная функция теломер - защита генетической информации) с каждым делением клетки разрушаются, а когда становятся слишком короткими, то «говорят» клетке остановить деление. ДНК при этом, как думали исследователи, не повреждается. В итоге после прекращения деления клетка начинает стареть.