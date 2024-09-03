Раскрыто, чем на самом деле пахнет в космосе

Раскрыто, чем на самом деле пахнет в космосеЭто показывают новые исследования
Внутри шлюзовых отсеков после выхода в открытый космос появляется странный и трудноописуемый запах. Он сочетает в себе ароматы раскалённого металла, подгоревшего стейка, выхлопных газов, пороха.
Главную роль в создании «космического» запаха играют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти молекулы образуются как результат неполного сгорания органических веществ. В космосе их основной источник — это умирающие звезды.
Те же самые полициклические ароматические углеводороды есть и на Земле. Они входят в состав древесины, нефти, угля, возникают при сгорании топлива, присутствуют в выхлопных газах машин, в некоторых продуктах, которые готовят на гриле.
Состав и интенсивность запаха космоса может быть разным. К примеру, известно, что Солнечная система имеет более резкий и тяжёлый запах, похожий на гарь, дизельное топливо и горячий металл. Всё потому, что в ней мало кислорода и много углерода.