Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2024, 20:15
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Раскрыто, чем на самом деле пахнет в космосе

Это показывают новые исследования
Оказывается, космос тоже обладает неповторимым запахом. И первыми, кто смог его ощутить, стали астронавты.
Раскрыто, чем на самом деле пахнет в космосе
© ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Внутри шлюзовых отсеков после выхода в открытый космос появляется странный и трудноописуемый запах. Он сочетает в себе ароматы раскалённого металла, подгоревшего стейка, выхлопных газов, пороха.

Главную роль в создании «космического» запаха играют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти молекулы образуются как результат неполного сгорания органических веществ. В космосе их основной источник — это умирающие звезды.

Раскрыто, чем на самом деле пахнет в космосе
© Getty Images

Те же самые полициклические ароматические углеводороды есть и на Земле. Они входят в состав древесины, нефти, угля, возникают при сгорании топлива, присутствуют в выхлопных газах машин, в некоторых продуктах, которые готовят на гриле.

Состав и интенсивность запаха космоса может быть разным. К примеру, известно, что Солнечная система имеет более резкий и тяжёлый запах, похожий на гарь, дизельное топливо и горячий металл. Всё потому, что в ней мало кислорода и много углерода.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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