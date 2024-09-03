Раскрыто, чем на самом деле пахнет в космосе

Внутри шлюзовых отсеков после выхода в открытый космос появляется странный и трудноописуемый запах. Он сочетает в себе ароматы раскалённого металла, подгоревшего стейка, выхлопных газов, пороха.

Главную роль в создании «космического» запаха играют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти молекулы образуются как результат неполного сгорания органических веществ. В космосе их основной источник — это умирающие звезды.