Раскрыто, чем обычная кошка лучше породистой

Доступность. Взять дворовую кошку домой очень просто.

Хорошее здоровье. У обычных кошек крепкий иммунитет, меньше генетических болезней. За счёт этого они живут дольше и требуют меньше затрат на ветеринара.

Преданность хозяину. Часто кошка, которую взяли с улицы, очень благодарна новому хозяину и сильно его любит.