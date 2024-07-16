Наука и технологии
Опубликовано 16 июля 2024, 18:45
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Раскрыто, чем обычная кошка лучше породистой

У неё тоже есть ряд уникальных качеств
Многие при выборе домашнего питомца отдают предпочтение породистым. Однако иногда обычные дворовые кошки оказываются ничем не хуже.
Раскрыто, чем обычная кошка лучше породистой
© ewwl / CC BY-SA 3.0

Доступность. Взять дворовую кошку домой очень просто.

Хорошее здоровье. У обычных кошек крепкий иммунитет, меньше генетических болезней. За счёт этого они живут дольше и требуют меньше затрат на ветеринара.

Преданность хозяину. Часто кошка, которую взяли с улицы, очень благодарна новому хозяину и сильно его любит.

Раскрыто, чем обычная кошка лучше породистой
© William Crochot / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Природная смекалка. Обычные кошки, которые привыкли к улице, быстро соображают и адаптируются к окружающей среде. Также они быстрее обучаются, приучаются к лотку.

Отличные навыки для охоты. Дворовые кошки без проблем ловят мышей и крыс.