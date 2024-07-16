Раскрыто, чем обычная кошка лучше породистой

Опубликовано 16 июля 2024, 18:45
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Раскрыто, чем обычная кошка лучше породистойУ неё тоже есть ряд уникальных качеств
Многие при выборе домашнего питомца отдают предпочтение породистым. Однако иногда обычные дворовые кошки оказываются ничем не хуже.
Доступность. Взять дворовую кошку домой очень просто.
Хорошее здоровье. У обычных кошек крепкий иммунитет, меньше генетических болезней. За счёт этого они живут дольше и требуют меньше затрат на ветеринара.
Преданность хозяину. Часто кошка, которую взяли с улицы, очень благодарна новому хозяину и сильно его любит.
Природная смекалка. Обычные кошки, которые привыкли к улице, быстро соображают и адаптируются к окружающей среде. Также они быстрее обучаются, приучаются к лотку.
Отличные навыки для охоты. Дворовые кошки без проблем ловят мышей и крыс.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова