Раскрыто, чем опасен для здоровья котов дешёвый корм

При выборе корма для кошки, по мнению специалистов, нужно обращать внимание на его состав и на соотношение белков, жиров и углеводов.

Состав

Если корм хороший, то в нём на первом месте в составе должно быть свежее мясо. Достойной альтернативой станут мясная мука или дегидрированное мясо. При этом мясокостная мука должна находиться точно не на первом месте. Мясных компонентов в хорошем корме должно быть не менее 25%. Среди остальных должны быть бобовые, злаки, овощи и другие растительные добавки. Если же на первом месте с корме злаки либо бобовые, то это плохо.