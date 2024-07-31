Раскрыто, чем опасен для здоровья котов дешёвый корм

Опубликовано 31 июля 2024, 13:30
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Раскрыто, чем опасен для здоровья котов дешёвый кормЛучше его вообще не покупать
Рацион домашних кошек сейчас мало чем отличается от диеты их диких сородичей. Основную часть составляет мясо и пища животного происхождения. В меньшей степени у них есть потребность в злаках, овощах, фруктах, ягодах. Но что насчёт корма для этих питомцев?
При выборе корма для кошки, по мнению специалистов, нужно обращать внимание на его состав и на соотношение белков, жиров и углеводов.
Состав
Если корм хороший, то в нём на первом месте в составе должно быть свежее мясо. Достойной альтернативой станут мясная мука или дегидрированное мясо. При этом мясокостная мука должна находиться точно не на первом месте. Мясных компонентов в хорошем корме должно быть не менее 25%. Среди остальных должны быть бобовые, злаки, овощи и другие растительные добавки. Если же на первом месте с корме злаки либо бобовые, то это плохо.
БЖУ
В обычных сухих кормах белка должно быть как минимум 25%, жира — не более 20%. Что касается влажных кормов, то белка в них содержаться должно не меньше 10%, жира — не больше 10%.