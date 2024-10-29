Раскрыто, чем пахнут старые книги и почему этот запах нам так нравится

Запах старых книг состоит из аромата разлагающихся органических соединений. В основном это летучие органические вещества (VOC), которые выделяются при старении материалов.

Согласно исследованию, проведённому Cecilia Bembibre и Matija Strlič, за аромат старых книг отвечают сразу несколько соединений. Одно из них — ванилин. Образуется он при разложении лигнина, который по структуре напоминает древесину.

Помимо этого, в запахе старых книг участвуют фурфурол, который имеет лёгкий хлебный аромат, бензальдегид с нотками миндаля и этилгексанол, дающий ощущение лёгкой цветочной свежести.